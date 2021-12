Adobe Creative Cloud Express : une source inépuisable de créativité sur votre mobile

Adobe a renommé sa suite de création multimédia Spark en Creative Cloud Express et a créé une version autonome.

L’idée est d’aider les gens à créer un contenu visuel riche tel que des publications sur les réseaux sociaux, des histoires, des brochures et des bannières à l’aide d’une interface intuitive simple.

Outre un forfait gratuit assez généreux, il existe une option d’abonnement de 10 € par mois ou 99 € par an. La version gratuite comprend des milliers de modèles, de polices et de ressources de conception, ainsi que des photos libres de droits.

Vous aurez accès à certains effets photo et outils d’édition de base sur le Web et sur les appareils mobiles, y compris la suppression et l’animation d’arrière-plan. Il permet également 2 Go de stockage cloud. Bien que cela puisse suffire aux utilisateurs amateurs, les professionnels de la retouche photo peuvent trouver le plan premium le plus approprié.

En plus de tout, du niveau gratuit, vous aurez accès à tous les modèles et ressources de conception premium (environ 50 000, basés sur une démo), plus de 20 000 polices et plus de 20 000 + 160 millions d’images libres de droits d’Adobe.