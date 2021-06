Adobe Data suggère que le jeu de mode Prime Day d’Amazon n’est pas fort – WWD

Que la pandémie ait entraîné une augmentation des achats sur le Web n’est un secret pour personne. Mais alors que COVID-19 a pu canaliser d’énormes niveaux de trafic vers les magasins en ligne, de nouvelles données d’Adobe ajoutent des raisons de croire que de tels comportements ne vont pas se dissiper avec les blocages. Ajoutez les effets d’entraînement du Prime Day d’Amazon au mélange, et le commerce électronique pourrait être sur le point d’exploser.

Mais l’indice d’économie numérique d’Adobe raconte également une autre histoire. Le rapport, publié mercredi, peut montrer le succès d’Amazon avec les jouets et l’électronique, mais cette touche magique ne s’étend toujours pas à la mode.

Les produits populaires lors du précédent Prime Day, qui s’est tenu en octobre de l’année dernière, comprennent des livres, des gadgets et des appareils électroménagers, qui ont connu des bond de 112 %, 77 % et 52 %, respectivement.

Les retardataires ? Vêtements, à 11 pour cent, et bijoux, à 10 pour cent.

“Parce qu’il y avait beaucoup de grands magasins et de magasins de vêtements encore fermés ou partiellement ouverts, vous voulez que les vêtements en ligne fonctionnent à un niveau élevé, d’un niveau très élevé”, a expliqué Vivek Pandya, directeur principal d’Adobe Digital Insights. WWD. « Donc, cela a augmenté, mais c’était une augmentation plus modérée par rapport à des choses comme l’électronique et d’autres catégories que nous profilons. »

Il pense qu’au moins une partie de la raison est que la mode, qui a tendance à réduire davantage sur une base saisonnière pour faire de la place pour de nouvelles collections, ne suit pas nécessairement le même type de méthodologie ou de calendrier de réduction des prix que les jouets, jeux et autres articles. .

Mais il est difficile d’ignorer le fait qu’Amazon n’a pas été en mesure d’éclairer les ventes de vêtements au cours d’une année qui a effectivement gelé, fermé ou autrement entravé une grande partie de la concurrence dans le commerce de détail.

Quant à la beauté, autre priorité d’Amazon, l’entreprise s’en sort bien mieux. Selon Adobe Analytics, les produits de beauté ont connu une augmentation de 62% lors du Prime Day 2020, et avril vient de marquer une période de forte croissance, avec une énorme augmentation de 233% par rapport aux chiffres de début février.

Bien sûr, ce sont des tranches d’un empire qui fait des affaires incroyables en général, et en particulier pendant Prime Day, dans plusieurs catégories.

Au cours des sept années où elle a organisé la vente, la société de technologie a réussi à en faire un méga événement commercial aux proportions de vacances, a noté Adobe. “L’événement Prime Day de l’année dernière a pu générer près d’un Cyber ​​Monday de dépenses en ligne – donc ces deux jours combinés ont presque généré autant qu’un Cyber ​​Monday”, a déclaré Pandya.

L’indice d’économie numérique d’Adobe a cartographié les chiffres : les dépenses en ligne aux États-Unis au cours des deux jours du Prime Day l’année dernière ont rapporté 5,2 milliards de dollars par jour, dépassant les 5,1 milliards de dollars de Thanksgiving. Les ventes d’Amazon ont été inférieures aux 10,9 milliards de dollars du Cyber ​​Monday, mais Adobe s’attend à ce que l’édition de cette année, prévue pour les 21 et 22 juin, franchisse ce seuil cette fois-ci.

Jouer à nouveau à un niveau élevé est “évidemment très important pour Amazon”, a déclaré Pandya, “mais les ventes et les jours eux-mêmes peuvent également avoir un impact énorme sur les détaillants de toutes tailles”.

En effet, l’événement a tendance à inciter des concurrents comme Walmart, Target et d’autres magasins à lancer leurs propres promotions, alimentant les ventes dans le secteur de la vente au détail. La croissance globale du commerce électronique aux États-Unis en 2020 était de 41% en glissement annuel. Pendant le Prime Day, il a grimpé de 79%.

Cet effet de halo pourrait être encore plus massif cette année et même contribuer à accélérer davantage les tendances des achats en ligne. Les données du rapport de mai 2021 offrent un certain contexte, mais elles nécessitent un peu d’analyse.

Les données d’Adobe Analytics évaluent les dépenses en ligne aux États-Unis ce mois-ci à 73,5 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 11% d’une année sur l’autre. Mais c’était une période inhabituelle avec des “pics élevés” dus à la pandémie, a expliqué Pandya, alors il est revenu plus en arrière pour mieux comprendre la trajectoire du commerce électronique.

« Quand vous comparez à [May] 2019 et faire une comparaison sur deux ans, nous sommes en fait en hausse de 58% en termes de croissance en ligne », a-t-il ajouté.

Les comparaisons mensuelles peuvent sembler tout aussi trompeuses. Mars et avril ont affiché une croissance plus importante d’une année sur l’autre de 74 et 70 %, respectivement, dépassant celle de mai. Cependant, ces mois ont été stimulés par les paiements de relance. Compte tenu de cela, il est à noter que May a conservé la majeure partie de l’élan sans avoir d’argent supplémentaire pour motiver les consommateurs.

Ce n’est pas seulement impressionnant, mais c’est de bon augure pour les achats en ligne de manière universelle. Comme de nombreux experts l’ont prédit, une grande partie des consommateurs semblent plus que jamais s’appuyer sur le commerce électronique.

Évidemment, cela profite au secteur dans son ensemble, y compris Amazon. Et maintenant, alors qu’il se prépare pour son prochain Prime Day, les attentes sont très élevées, du moins en dehors des vêtements.