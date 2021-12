Adobe lance Creative Cloud Express gratuit avec des fonctionnalités de base pour iPhone, iPad et Mac

Adobe a annoncé Creative Cloud Express dans un communiqué de presse aujourd’hui.

Adobe a lancé aujourd’hui Creative Cloud Express, un produit Web et mobile unifié, basé sur des tâches, qui facilite la création et le partage de contenus multimédias magnifiques et riches, des publications et histoires sur les réseaux sociaux aux invitations aux supports marketing tels que les logos, les dépliants et les bannières. Creative Cloud Express permet la création de contenu par glisser-déposer, permettant à chaque utilisateur d’exprimer sa créativité en quelques clics.

Voici ce que propose le nouveau service :

Creative Cloud Express propose des milliers de modèles de haute qualité, 20 000 polices Adobe premium et 175 millions d’images Adobe Stock sous licence. Creative Cloud Express s’appuie sur Adobe Sensei, le puissant cadre AI/ML d’Adobe et la technologie de pointe derrière les applications phares d’Adobe telles que Photoshop, Premiere et Acrobat.

À première vue, Adobe Creative Cloud Express semble être un concurrent de Canva, un outil de création en ligne qui fonctionne également dans n’importe quel navigateur, iPhone et iPad. Creative Cloud Express pourrait être plus attrayant pour les utilisateurs grâce à son intégration d’Adobe Fonts et d’Adobe Stock, offrant des choix de typographie et de photographie plus professionnels par rapport à Canva. Les utilisateurs de Creative Cloud Express peuvent également partager des logos, des polices et des éléments de marque avec les membres de l’équipe via les bibliothèques Creative Cloud, ce qui facilite la collaboration.

Voici les principales fonctionnalités d’Adobe Creative Cloud Express :

Fonctions simples de glisser-déposer pour personnaliser rapidement des milliers de superbes modèles. 20 000 polices Adobe premium et 175 millions d’images Adobe Stock sous licence libres de droits. Fonctionnalités avancées de recherche et de découverte, optimisées par Adobe Stock Marketplace. « Actions rapides » optimisées par Adobe Sensei pour supprimer les fonctionnalités d’arrière-plan des photos, découper et fusionner des vidéos, transformer des vidéos en GIF et convertir/exporter des PDF en quelques clics. Modèles partagés et marques partagées pour assurer la cohérence de la marque entre les équipes. Gérez en toute transparence les workflows de publication sur les réseaux sociaux avec les fonctionnalités ContentCal, une fois intégrées à Adobe. Intégration avec les bibliothèques Creative Cloud.

Creative Cloud Express est disponible gratuitement pour tous à partir d’aujourd’hui. Le plan premium Creative Cloud Express avec des fonctionnalités supplémentaires est disponible pour 9,99 $ par mois. Vous pouvez le télécharger pour iPhone et iPad ici.

