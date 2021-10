Adobe lance de nouvelles fonctionnalités pour les applications Creative Cloud alors qu’Adobe MAX 2021 commence

Adobe organise chaque année une conférence MAX pour dévoiler de nouvelles fonctionnalités pour ses applications Creative Cloud, et l’événement de cette année verra Adobe présenter des mises à jour pour Photoshop, Illustrator, Lightroom, etc.

Photoshop

Sur le bureau, Photoshop bénéficie d’un outil de sélection d’objets amélioré qui permet aux utilisateurs de survoler l’image qu’ils souhaitent sélectionner, puis d’exécuter la sélection en un clic. L’outil est basé sur l’IA et est conçu pour reconnaître la plupart des objets d’une image afin de les rendre faciles à sélectionner.

Adobe affirme que les sélections effectuées avec l’outil de sélection d’objets sont plus précises et que davantage de détails sont désormais conservés sur les bords. Il existe également une nouvelle option pour masquer tous les objets afin de générer un masque pour tous les objets détectés dans un calque donné.



Adobe ajoute également de nouveaux filtres neuronaux réglables pour modifier l’apparence et la saison d’un paysage, transférer la palette de couleurs d’une image à une autre et faire correspondre la couleur et le ton d’un élément d’un calque à un autre. Pour les filtres neuronaux existants, Adobe améliore le flou de profondeur, le superzoom, le transfert de style et la colorisation.



Les autres nouvelles fonctionnalités incluent des dégradés améliorés conçus pour être plus clairs et plus lumineux, des mises à jour d’exportation en tant que, un filtre de peinture à l’huile plus rapide, une gestion des couleurs et un HDR améliorés, ainsi qu’une option pour copier des formes vectorielles d’Illustrator vers Photoshop.

Photoshop sur iPad prend en charge les images RAW, de sorte que les photos RAW peuvent être ouvertes et modifiées sur l’iPad‌ ainsi que sur le bureau. Cela fonctionne avec les photos RAW des reflex numériques et autres appareils photo et les images RAW capturées avec l’iPhone 12 et l’iPhone 13.

Les calques dans Photoshop pour ‌iPad‌ peuvent être convertis en objets intelligents pour des modifications non destructives, et il existe de nouveaux outils Dodge et Burn.

Illustrateur

Il existe de nouvelles fonctionnalités collaboratives pour Illustrator à la fois sur l’iPad‌ et sur le bureau, avec une nouvelle option pour « Partager pour commenter » pour permettre aux utilisateurs de collecter des commentaires sur leurs documents Illustrator. Creative Cloud Spaces garantit également que tous les travaux et ressources créatifs sont situés au même endroit et accessibles à tous, tandis que Creative Cloud Canvas permet aux équipes de visualiser et d’examiner le travail créatif ensemble.



Adobe a remanié les effets 3D dans Illustrator, et avec le panneau 3D mis à jour, il existe des options pour ajouter de la profondeur aux dessins et créer des objets 3D à partir de chemins. Adobe utilise un nouveau moteur de traitement géométrique pour ces améliorations, et il fournit également des commentaires en temps réel.

Les matériaux Adobe Substance peuvent être importés directement dans Illustrator, et il existe un panneau Découvrir qui fournit un accès instantané à l’assistance produit et aux ressources d’apprentissage.

Sur l’iPad‌, Illustrator prend désormais en charge Vectorize, une fonctionnalité qui peut convertir n’importe quelle image en un graphique vectoriel net. Les utilisateurs peuvent prendre une photo d’un croquis et Adobe dessinera automatiquement le graphique. Des coups de pinceau artistiques ou calligraphiques peuvent être appliqués aux illustrations, et il existe un nouvel outil de fusion d’objets pour mélanger une forme dans une autre.

Les autres nouvelles fonctionnalités d’Illustrator pour ‌iPad‌ incluent des règles et des guides pour des emplacements plus précis, un historique des versions pour suivre et revenir aux versions précédentes d’un document, la possibilité d’ajouter des fichiers PSD liés à partir de Photoshop ou Fresco dans un document Illustrator, et un outil pour couper nativement et coller du texte ou des graphiques entre Photoshop, Fresco et Illustrator.

Parallèlement à ces mises à jour, Adobe a annoncé son intention de mettre Adobe Illustrator sur le Web, permettant de modifier et d’accéder aux fichiers Illustrator à l’aide d’un navigateur Web.

Lightroom

Pour Lightroom et Lightroom Classic, Adobe ajoute des outils de sélection et de masquage plus précis. Les outils de réglage sélectif ont été entièrement repensés et peuvent désormais être trouvés sous le nouveau bouton « Masquage ».



Adobe dit que les mises à jour de sélection et de masquage permettront aux utilisateurs de faire des sélections plus complexes et plus précises pour extraire facilement les zones d’une photo que vous souhaitez modifier avec moins de tracas.

Il existe de nouvelles options Sélectionner le sujet et Sélectionner le ciel basées sur l’IA dans Lightroom qui sont conçues pour permettre de sélectionner le sujet de la photo ou du ciel en un seul clic, ce qui permet d’appliquer des modifications uniquement à ces zones.

Pour donner aux utilisateurs de Lightroom des idées d’édition, l’application proposera une sélection de préréglages qui rendront les photos plus accrocheuses. Adobe numérisera une image et fera correspondre le sujet avec les préréglages qui lui donneront le meilleur aspect, et il existe huit nouveaux packs de préréglages Premium.

D’autres ajouts à Lightroom incluent Community Remix pour permettre à d’autres utilisateurs de Lightroom de modifier vos photos et Crop Overlays pour affiner le cadrage.

Informations d’identification du contenu

Adobe présente les informations d’identification de contenu pour Photoshop, Adobe Stock et Behance. Dans Photoshop, la fonction d’acceptation capture les modifications et identifie les informations d’une image de travail, qui peuvent être attachées à l’image lors de son exportation. Adobe affirme que ces métadonnées offrent de nouvelles options de transparence pour les professionnels de la création et les artistes occasionnels.

Les images peuvent être inspectées et leurs détails accessibles via le site Web de vérification d’Adobe.

Autres mises à jour

Effets secondaires – Rendu multi-images avec des performances jusqu’à 4 fois plus rapides, Aperçu spéculatif pour le rendu des compositions en arrière-plan lorsque le système est inactif et Profileur de composition pour mettre en évidence les calques et les effets qui ont le plus d’impact sur le temps de traitement. La détection d’édition de scène est également disponible dans la version bêta de l’application.

Première Pro – Speech to Text est plus précis pour la terminologie de la culture pop, et il est meilleur pour le formatage des dates et des nombres. Simplify Sequence supprime les espaces, les pistes inutilisées et les clips conçus par l’utilisateur, et il existe une nouvelle gestion des couleurs pour les formats H.264 et HEVC. Remix, une fonctionnalité qui réorganise les chansons afin que la musique corresponde à la vidéo est disponible dans la version bêta de l’application.

Animateur de personnage – Les créateurs peuvent utiliser leurs propres mouvements corporels et gestes pour animer leurs marionnettes, et ils peuvent également créer leurs propres personnages sans avoir à utiliser Photoshop ou Illustrator à l’aide de Puppet Maker, une fonctionnalité disponible en version bêta publique.

Adobe XD – Adobe ajoute la prise en charge des vidéos jouables et des animations Lottie à Adobe XD.

Adobe Stock – Adobe Stock acquiert Stock & Marketplace, un hub unifié pour les ressources créatives Adobe qui incluent Adobe Stock, Adobe Fonts, les plugins et les ressources Substance 3D. Il existe également un nouvel outil « Trouver des fichiers audio similaires ».

Fresque d’Adobe – Adobe Fresco, l’application de dessin gratuite d’Adobe, prend désormais en charge le mouvement, elle peut donc désormais être utilisée pour créer des animations. L’application obtient également des grilles de perspective et des brosses vectorielles.

Adobe apporte des modifications à bon nombre de ses autres applications et services, et des détails complets sur toutes les mises à jour sont disponibles sur le site Web d’Adobe.