Adobe MAX 2021 : davantage d’applications Creative Cloud arrivent sur M1, de nouvelles fonctionnalités, plus

Adobe MAX 2021 démarre aujourd’hui et, avec lui, Adobe introduit de nouvelles fonctionnalités dans ses applications Creative Cloud pour ordinateur de bureau et mobile. Creative Cloud s’étend également au Web et intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités de partage pour faciliter la collaboration en matière de conception. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux points saillants :

Photoshop CC et Photoshop pour iPad

Pour commencer, Adobe publie « une version de fonctionnalité majeure de Photoshop sur le bureau et l’iPad ». Photoshop pour iPad bénéficie de la prise en charge de Camera RAW et de la possibilité de modifier des objets intelligents en déplacement, ce que j’ai couvert dans un article séparé.

Sur le bureau, l’outil de sélection d’objets est en cours d’amélioration pour permettre aux utilisateurs de survoler un objet et de faire une sélection en un seul clic. Cette méthode de sélection améliorée utilise l’apprentissage automatique Sensei AI d’Adobe et ne devrait s’améliorer qu’avec le temps. Adobe affirme également que les sélections effectuées avec l’outil de sélection d’objets « sont désormais plus précises et conservent plus de détails dans les bords de la sélection ».

Photoshop pour ordinateur de bureau bénéficie également d’une nouvelle capacité à masquer tous les objets d’une photo en un seul clic. Depuis le menu Calque, les utilisateurs peuvent désormais créer des masques pour tous les sujets détectés dans une image.

Les filtres neuronaux de Photoshop ont été publiés l’année dernière et reçoivent trois nouveaux filtres bêta avec la dernière mise à jour.

Landscape Mixer permet aux utilisateurs de modifier rapidement des paysages en changeant la saison et/ou l’heure de la journée. Les modifications peuvent être effectuées à l’aide d’une sélection de préréglages ou des propres images d’un utilisateur. Les retouches se font à la volée et les résultats sont plutôt bluffants :

Le transfert de couleur est un nouveau filtre neuronal qui prend la palette de couleurs d’une image et facilite son application à une autre image. Comme le dit Adobe, « faites ressembler cette image à ça ».

Harmony est le dernier nouveau filtre neuronal publié avec cette dernière mise à jour de Photoshop et utilise l’IA Sensei d’Adobe pour faire correspondre la couleur, le ton, la teinte et la luminosité lors de la composition de deux images. Par exemple, prendre une photo d’un modèle lors d’une séance photo, la placer sur un arrière-plan différent et synchroniser le « look » entre les deux images.

Le filtre neuronal de flou de profondeur n’est pas nouveau, mais il est mis à jour avec une nouvelle technique d’apprentissage automatique qui applique un arrière-plan flou plus réaliste tout en gardant le sujet au point pour produire un effet bokeh plus crédible. Cela donne une image similaire à celle prise en mode Portrait d’Apple, bien qu’aucune donnée de capteur lidar ne soit requise ou utilisée.

L’une des « principales demandes de fonctionnalités » de Photoshop arrive enfin avec cette dernière édition : la possibilité de copier des formes vectorielles à partir d’Illustrator et de les coller dans Photoshop tout en conservant leurs attributs, groupes et calques modifiables. Selon Adobe, « Lorsque Photoshop ne peut pas conserver la possibilité de modification à partir d’Illustrator, car Photoshop ne prend pas en charge une fonctionnalité par exemple, nous essayons de maintenir la fidélité visuelle. » Cela devrait être un énorme gain de temps pour de nombreux concepteurs, et j’ai hâte d’en profiter moi-même.

Adobe met également en œuvre une nouvelle fonctionnalité « Partager pour commenter » pour faciliter la collaboration :

Partagez rapidement votre travail pour révision avec vos clients et collègues et recevez leurs commentaires dans Photoshop dans le nouveau panneau de commentaires sur les versions de bureau et iPad. Vos collaborateurs recevront un lien vers votre document où ils pourront y accéder sur le site Web Creative Cloud et laisser des commentaires, y compris en ajoutant des épingles et des annotations. Ces informations vous parviennent directement dans Photoshop afin que vous puissiez voir et traiter les commentaires dans leur contexte.

Voici comment Adobe décrit les principales fonctionnalités :

Avertissez les autres par des invitations privées Créez des liens privés et publics qui peuvent être partagés Contrôlez l’accès au lien et ce que les personnes possédant le lien peuvent faire avec le fichier Envoyez des commentaires aux collaborateurs sans quitter Photoshop Affichez les épingles et les annotations laissées par d’autres (bureau et web ) Travaillez sur l’ensemble de l’écosystème Photoshop (desktop, mobile et web)

Vous pouvez en savoir plus sur toutes les nouvelles fonctionnalités de Photoshop pour iPad et ordinateur de bureau dans l’annonce d’Adobe.

Lightroom

Vous pouvez découvrir les nouveautés de Lightroom pour iPhone, iPad et Mac dans un article précédent que j’ai couvert ici.

Illustrator CC et Illustrator pour iPad

La plus grande amélioration d’Illustrator CC est l’amélioration des effets 3D, qui ont été retravaillés avec une nouvelle interface et introduisent de nouvelles fonctionnalités telles que l’application de textures aux conceptions sans avoir besoin d’apprendre un logiciel 3D. Cela ne remplacera pas les vrais modèles 3D et la texturation, mais c’est néanmoins une amélioration bienvenue.

Voici un aperçu du nouveau panneau Matériaux :

Illustrator pour iPad bénéficie également de nouvelles fonctionnalités, à commencer par Vectorize Technology Preview. Vectorize permet aux utilisateurs de convertir des images dessinées en graphiques vectoriels propres. Prenez une photo d’un croquis et Illustrator vectorise automatiquement l’image. Les utilisateurs peuvent également affiner ces résultats à leur guise.

Les pinceaux permettent désormais aux utilisateurs de créer et d’appliquer des coups de pinceau artistiques ou calligraphiques à leurs conceptions, ce qui rend Illustrator pour iPad beaucoup plus puissant pour les concepteurs en déplacement et le rapproche un peu plus de la parité des fonctionnalités d’Illustrator pour bureau.

Le mélange d’objets arrive pour la première fois dans Illustrator pour iPad et fonctionne comme dans Illustrator pour ordinateur de bureau. Autre nouveauté, la possibilité de transformer des objets en formes sans avoir à ajuster manuellement les points d’ancrage individuels.

Comme Photoshop, Illustrator bénéficie également d’une nouvelle capacité de « Partager pour commenter » pour simplifier la collaboration.

Premiere Pro et After Effects

Simplifier la séquence est une nouveauté dans Premiere Pro et, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs de créer une version propre et simplifiée de leur séquence actuelle en supprimant les espaces, les pistes inutilisées, les clips désignés par l’utilisateur, les effets, etc. sans modifier la vidéo finale.

Speech to Text a également été mis à jour avec une meilleure transcription de la terminologie de la culture pop et un formatage amélioré des dates et des nombres, de sorte que ceux qui utilisent cette fonctionnalité devraient voir de meilleurs résultats.

Le rendu multi-images sort de la version bêta et est désormais disponible dans After Effects. Adobe affirme que cela apporte des performances 4 fois plus rapides en tirant pleinement parti du processeur.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités d’After Effects, citons l’aperçu spéculatif, une nouvelle technique qui rend automatiquement les compositions en arrière-plan lorsque le système d’un utilisateur est inactif, et le profileur de composition. Comme le dit Adobe, Composition Profiler « met en évidence les calques et les effets dans les conceptions qui ont le plus grand impact sur le temps de traitement et donne aux utilisateurs la possibilité d’optimiser leurs projets pour un rendu plus rapide au fur et à mesure de leur itération ».

Les utilisateurs de Mac M1 seront également ravis d’apprendre qu’After Effects Beta est désormais disponible pour les Mac Apple Silicon.

InDesign

Il n’y a pas grand-chose de nouveau pour InDesign cette année, bien qu’il prenne désormais en charge nativement les processeurs M1 d’Apple. Selon Adobe, cela se traduit par une amélioration de 59% des performances par rapport aux Mac Intel.

Sur la base des affirmations d’Adobe, les utilisateurs de M1 doivent s’attendre à des gains de performances significatifs :

L’ouverture d’un fichier riche en graphiques est désormais 185 % plus rapide et les performances de défilement sur un document contenant du texte de 100 pages se sont améliorées de 78 %, ce qui rend le travail et l’itération sur vos conceptions beaucoup plus rapides et efficaces.

InDesign reçoit également un nouveau panneau de capture qui « permet aux concepteurs de créer des thèmes de couleurs et des formes vectorielles et de trouver des recommandations de polices directement dans InDesign, afin qu’ils puissent s’inspirer de toutes les images de leur document ».

Le panneau de capture permettra également aux utilisateurs d’essayer plus facilement de faire correspondre les polices via Adobe Fonts basées sur des images raster dans un document InDesign. Parfait pour les moments où un client vous envoie une photo de sa carte de visite et veut que vous correspondiez à la police de son entreprise !

Collaboration Creative Cloud

Adobe lance de nouvelles versions bêta d’Illustrator et de Photoshop qui fonctionnent directement dans un navigateur Web pour faciliter plus que jamais la collaboration sur la conception. Bien qu’ils ne disposent pas des fonctionnalités complètes de leurs homologues de bureau, les utilisateurs pourront effectuer des modifications de base sans avoir besoin de télécharger et d’installer les applications complètes. Les commentaires peuvent également être publiés dans des fichiers (« Agrandissez le logo ! ») pour partager des commentaires, etc. Toutes les modifications et commentaires apportés à un fichier sont ensuite reflétés dans Photoshop et Illustrator pour ordinateur de bureau et iPad. Un porte-parole d’Adobe a confirmé dans un e-mail qu’un abonnement Creative Cloud est ne pas requis pour utiliser Photoshop ou Illustrator pour le Web.

Adobe a rendu l’expérience de révision et de commentaire sur le Web ouverte et facile d’accès, tout en permettant aux clients de contrôler qui peut accéder à leurs fichiers. Pour le contenu partagé avec des autorisations définies sur « Toute personne disposant du lien peut voir », aucun identifiant de connexion/Adobe n’est requis pour afficher et commenter. Les invités déconnectés peuvent accéder à un document partagé dont les autorisations sont définies sur « Toute personne disposant du lien peut voir ». Les utilisateurs invités peuvent soumettre un commentaire/une épingle/une annotation, auquel cas ils seront invités à continuer en tant qu’invité après avoir tapé leur nom (aucun identifiant Adobe n’est nécessaire).

Informations d’identification du contenu

S’appuyant sur son initiative d’authenticité du contenu, Adobe présente les informations d’identification de contenu :

Il y a deux ans, nous avons lancé la Content Authenticity Initiative (CAI) pour lutter contre la désinformation visuelle et protéger les créateurs grâce à la provenance numérique. Nous avons entrepris de créer des fonctionnalités accessibles, des normes techniques ouvertes et une base solide pour les organisations de tous les secteurs à utiliser dans un effort mondial vers un paysage numérique plus fiable. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter la prochaine étape de ce parcours : les informations d’identification de contenu, la nouvelle façon d’Adobe de fournir et d’évaluer la provenance et l’attribution du contenu numérique.

Adobe intensifie ses efforts pour lutter contre la désinformation en permettant aux utilisateurs d’inclure des informations personnellement identifiables et les modifications apportées à une image en tant que métadonnées dans leurs documents. Ces métadonnées peuvent ensuite être incluses dans leurs fichiers exportés et « vérifiées » sur le site Web Content Credentials, où tout le monde peut voir qui est à l’origine de l’image et quelles modifications ont été appliquées.

Ainsi, si votre oncle excentrique partage une photo d’extraterrestres atterrissant sur les pyramides, vous pouvez comparer l’image à la base de données Content Credentials et voir que ce n’est pas vrai et qu’elle a été créée par Thomas A. Anderson avec des images Adobe Stock à l’aide de Photoshop. Cela suppose qu’Anderson a choisi d’inclure ses métadonnées. Les informations d’identification de contenu sont facultatives, de sorte que les «mauvais acteurs» qui commettent de faux graphismes n’utiliseront probablement jamais cette fonctionnalité.

Les mises à jour des applications Creative Cloud devraient commencer à être déployées à partir d’aujourd’hui.

J’ai couvert certaines des annonces et des changements les plus importants, mais vous pouvez en savoir plus sur tout ce qui a été annoncé chez Adobe MAX ici. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui vous passionnent le plus ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

