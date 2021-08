Adobe MAX 2021 gratuit pour tous, inscription maintenant ouverte

in

Chaque année, Adobe organise un événement appelé Adobe MAX pour mettre en évidence les nouvelles versions des logiciels Adobe pour les professionnels du design et de la publicité. Adobe MAX est normalement un événement en personne, mais comme pour l’événement 2020, la présentation Adobe MAX 2021 sera à nouveau numérique.



Adobe MAX 2021 devrait avoir lieu du mardi 26 octobre au jeudi 28 octobre, et ce sera un événement gratuit pour tous ceux qui souhaitent y assister. L’inscription à Adobe MAX est ouverte à partir d’aujourd’hui, et ceux qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire sur le site Web d’Adobe.

L’événement comprendra plus de 400 sessions, keynotes, laboratoires MAX Sneaks et ateliers, avec des conférences de sommités créatives, d’experts en produits, de conférenciers, etc.

Adobe prévoit d’héberger des projets artistiques collaboratifs et des défis communautaires. De plus, il y aura des sessions d’apprentissage adaptées à tous les niveaux de compétence et des opportunités de réseautage virtuel pour les créatifs du monde entier.