Adobe met à jour Illustrator, InDesign et Lightroom Classic pour les Mac Apple Silicon

Illustrator, InDesign et Lightroom Classic sont les dernières applications Adobe mises à jour avec une prise en charge native des Mac M1. En outre, Adobe déploie d’autres mises à jour de ses applications Creative Cloud à partir d’aujourd’hui.

Avec les dernières applications Creative Cloud natives M1, vous pouvez vous attendre à des améliorations de performances similaires à celles des dernières versions de Photoshop, Lightroom, Premiere Rush et Audition.

Premiere Pro pour Apple Silicon Mac est également en version bêta, et Adobe a publié aujourd’hui des tests de performance montrant les performances des dernières versions. En moyenne, la société affirme que tout est 77 % plus rapide que les systèmes comparables basés sur Intel.

En savoir plus sur les mises à jour d’Adobe d’aujourd’hui ci-dessous. Vous pouvez vous attendre à voir des mises à jour se déployer aujourd’hui.

Écosystème Lightroom : nouveaux préréglages Premium, capacités d’édition collaborative, super résolution dans Lightroom et Lightroom Classic (précédemment disponible dans Adobe Camera Raw) et rapports d’aspect de recadrage personnalisés dans Lightroom Photoshop Express : nouvelles fonctionnalités de retouche puissantes, notamment le lissage de la peau, la guérison basée sur le contenu, le visage conscient liquéfier et caricaturer. Photoshop sur iPad : Pinceaux personnalisés Illustrator sur Mac : Rotation de la vue Illustrator sur iPad : Blob Brush Taper, prise en charge du fichier de modèle Illustrator (.ait), grille de transparence Adobe XD : nouveaux outils de style, notamment Inner Shadow, Outline Stroke et Angular Gradient

