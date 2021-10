Adobe Photoshop pour iPad ajoute la prise en charge de l’appareil photo RAW dans une nouvelle mise à jour

Avant Adobe Max 2021, Adobe a annoncé que la prise en charge de Camera Raw arriverait dans Photoshop pour iPad.

De DNG à Apple ProRAW, les utilisateurs pourront importer et ouvrir des fichiers Camera Raw, effectuer des réglages tels que l’exposition et le bruit, ainsi que profiter de l’édition non destructive et des ajustements automatiques dans les fichiers raw, le tout sur l’iPad.

Les fichiers Camera Raw peuvent être facilement ajustés lors de vos déplacements et sont importés en tant qu’objets intelligents ACR. Cette méthode permet aux utilisateurs d’ouvrir leur fichier modifié dans Photoshop pour Mac ou Windows et d’avoir toujours accès à leur fichier brut intégré et à tous les ajustements qui y sont apportés. Vous pouvez regarder une démo de la nouvelle fonctionnalité Adobe Camera Raw dans Photoshop pour iPad dans la vidéo ci-dessous :

