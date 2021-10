Adobe Photoshop pour iPad prend en charge les images RAW

Adobe a annoncé aujourd’hui que la prise en charge d’Adobe Camera RAW arrive dans Photoshop sur iPad, ce qui permettra aux utilisateurs de Photoshop ‌iPad‌ d’importer, d’ouvrir et de modifier des fichiers RAW. La fonctionnalité à venir a été mise en évidence dans une vidéo de démonstration qu’Adobe a partagée sur YouTube, mais aucun détail sur la date de son lancement n’a été fourni.

Selon Adobe, la prise en charge RAW fonctionnera avec des types de fichiers allant de DNG à Apple ProRAW, qui est le format de fichier RAW disponible sur les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 13 Pro.

Les fichiers RAW peuvent être modifiés comme n’importe quelle autre image, les utilisateurs pouvant ajuster des aspects tels que l’exposition et le bruit et utiliser les outils d’édition et d’ajustement automatique non destructifs de Photoshop.

Photoshop pour iPad fait partie du plan Creative Cloud d’Adobe. L’accès est disponible au prix de 9,99 $ par mois pour le plan de photographie.

Meilleures histoires

Apple révèle une nouvelle fonction photo en mode nuit exclusive à la série iPhone 11

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Max, de tout nouveaux modèles dotés d’appareils photo améliorés et, en particulier, d’une nouvelle fonctionnalité photo spectaculaire en mode nuit. L’année dernière, Google a présenté son impressionnant mode caméra Night Sight, une fonctionnalité logicielle qui permet aux utilisateurs de prendre des photos détaillées dans des environnements sombres à l’aide des smartphones Google Pixel. La nouvelle nuit d’Apple…

Craig Federighi et Greg Joswiak discutent d’iPadOS 15, macOS Monterey, de la confidentialité, des raccourcis sur Mac et plus

Comme le veut la tradition, les dirigeants d’Apple Craig Federighi et Greg Joswiak ont ​​rejoint John Gruber de Daring Fireball dans un épisode de The Talk Show pour discuter de plusieurs annonces qu’Apple a faites au cours de la WWDC de cette semaine, notamment iPadOS 15, macOS Monterey et un grand accent sur la confidentialité. Federighi lance la conversation en discutant de l’architecture commune, désormais grâce au silicium d’Apple, dans tous les…

Apple et Corellium s’entendent sur un règlement pour mettre fin au procès

Mardi 10 août 2021 23h36 PDT par Sami Fathi

Apple a abandonné cette semaine son procès de longue date contre Corellium, la société de recherche en sécurité qui fournit aux chercheurs en sécurité une réplique du système d’exploitation iOS, leur permettant de localiser d’éventuels exploits de sécurité dans le système d’exploitation mobile d’Apple, rapporte le Washington Post. Apple a déposé une plainte contre Corellium en 2019, affirmant que la société de sécurité enfreignait…

Serif met à jour Affinity Photo, Designer et Publisher avec de nouveaux outils et fonctions

Serif a annoncé aujourd’hui des mises à jour générales pour sa suite populaire d’applications créatives Affinity, y compris Affinity Photo, Affinity Designer et l’éditeur primé Affinity pour Mac, qui ont toutes été parmi les premières suites créatives professionnelles à être optimisées pour La nouvelle puce M1 d’Apple. « Après une autre année qui a vu un nombre record de personnes passer à Affinity, c’est excitant de…

Apple fournit des instructions pour corriger les erreurs de réinstallation de macOS sur les Mac M1

Dimanche 22 novembre 2020 15h30 PST par Arnold Kim

Peu de temps après le lancement des nouveaux Mac M1 d’Apple, nous avons vu des rapports selon lesquels les tentatives de restauration et de réinstallation immédiate de macOS sur ces machines pourraient entraîner une erreur d’installation qui laisserait votre Mac non fonctionnel. Plus précisément, le message d’erreur indiquerait : « Une erreur s’est produite lors de la préparation de la mise à jour. Échec de la personnalisation de la mise à jour logicielle. Veuillez réessayer. » Au cours du week-end, Apple p…

Apple abandonne les accessoires Mac gris sidéral maintenant que l’iMac Pro est mort

Suite à l’arrêt de l’iMac Pro, Apple semble également abandonner les accessoires Space Gray « Magic » qu’il vendait séparément aux côtés de l’iMac Pro. L’iMac Pro était le seul Mac gris sidéral, et Apple a conçu des accessoires assortis spéciaux pour lui. Le Space Grey Magic Mouse 2, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad disent tous maintenant « Jusqu’à épuisement des stocks » en petits mots en bas…

YouTube abandonne l’application Apple TV de 3e génération, AirPlay toujours disponible

YouTube prévoit d’arrêter de prendre en charge son application YouTube sur les modèles Apple TV de troisième génération, où YouTube est depuis longtemps disponible en tant qu’option de chaîne. Un lecteur . a reçu un message concernant la prochaine interruption de l’application, qui devrait avoir lieu en mars. À partir de début mars, l’application YouTube ne sera plus disponible sur Apple TV (3e génération). Vous pouvez toujours regarder YouTube sur…

Apple rend OS X Lion et Mountain Lion gratuits à télécharger

Apple a récemment abandonné les frais de 19,99 $ pour OS X Lion et Mountain Lion, rendant les anciennes mises à jour Mac gratuites à télécharger, rapporte Macworld. Apple a gardé OS X 10.7 Lion et OS X 10.8 Mountain Lion disponibles pour les clients qui ont des machines limitées à l’ancien logiciel, mais jusqu’à récemment, Apple facturait 19,99 $ pour obtenir les codes de téléchargement des mises à jour. Depuis la semaine dernière, ces mises à jour ne…