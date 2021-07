Adobe Premiere Pro fonctionne désormais nativement sur les Mac M1

Adobe annonce aujourd’hui que Premiere Pro fonctionne enfin nativement sur les Mac M1 avec des performances jusqu’à 80 % plus rapides que les Mac à processeur Intel, après plus de six mois de bêta.

Cette mise à jour inclut également la prise en charge M1 pour Media Encoder et Character Animator. Alors que Premiere Rush et Audition ont reçu le support M1 en avril et mai, respectivement, After Effects devrait recevoir une version bêta publique pour le support M1 plus tard cette année.

Adobe explique que Premiere Pro sur les Mac M1 est jusqu’à 80 % plus rapide que sur les Mac Intel comparables :

Premiere Pro et les applications vidéo Adobe permettent aux éditeurs et aux créateurs de contenu d’exploiter le dernier matériel Mac afin qu’ils puissent suivre le rythme dans un monde en évolution rapide. Avec la prise en charge native de M1 sur Mac, Premiere Pro s’exécute près de 80 % plus rapidement que les Mac comparables à processeur Intel. Au fur et à mesure que les utilisateurs passent à des Mac alimentés par M1, Premiere Pro est prêt pour eux. Avec Premiere Pro, la version de juillet inclut la prise en charge M1 de Media Encoder et Character Animator. Premiere Rush et Audition ont reçu le soutien M1 en avril et mai, respectivement. Et la prise en charge de M1 pour After Effects sera introduite en version bêta publique plus tard cette année. Les fonctionnalités d’intégration d’After Effects dans Premiere Pro, telles que les modèles Dynamic Link et Motion Graphics, ont déjà été optimisées pour les Mac équipés de M1.

Avec Premiere Pro 15.4, Adobe apporte de nouvelles fonctionnalités de texte et de graphiques pour offrir aux conteurs des outils plus créatifs pour les titres et les légendes.

Une nouvelle fonctionnalité lancée aujourd’hui est Speech to Text. Selon Adobe, cette fonction “donne aux créateurs tous les outils dont ils ont besoin pour faire des vidéos sous-titrées la nouvelle norme”.

« Sur le marché de l’attention, la valeur des sous-titres est incontestable. La recherche montre que les téléspectateurs regardent les vidéos sous-titrées plus longtemps et se souviennent mieux du contenu, y compris des publicités. Les vidéos avec des fichiers de transcription associés tels que SRT se classent plus haut dans les résultats de recherche, car elles sont plus faciles à découvrir dans le référencement. Les sous-titres rendent également la vidéo plus accessible : une personne sur cinq dans le monde vit avec un certain niveau de perte auditive. Les créateurs modernes connaissent l’importance de sous-titrer leurs vidéos, mais le processus a été fastidieux et lent, obligeant les éditeurs à créer leurs sous-titres manuellement ou à basculer entre différents services et applications pour les différentes tâches. “

Selon un nouveau rapport Pfeiffer, l’utilisation de Speech to Text et du nouveau workflow de sous-titres dans Premiere Pro réduit de 75 % le temps nécessaire pour créer une transcription et des sous-titres pour une vidéo de 5 minutes, ce qui permet à un monteur d’économiser 52 minutes.

Adobe propose également de nouvelles façons de rechercher et de parcourir les séquences vidéo. Par exemple, double-cliquez sur un mot dans le panneau Texte et la tête de lecture se déplace vers cette position dans la chronologie de Premiere Pro.

Speech to Text inclut la prise en charge de 13 langues et est disponible avec un abonnement Premiere Pro ou Creative Cloud All Apps sans frais supplémentaires. En savoir plus sur Premiere Pro 15.4 ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :