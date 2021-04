Adobe Premiere Rush est désormais optimisé pour les Mac Apple Silicon

Adobe a progressivement mis à jour ses applications Creative Cloud avec une prise en charge native des Mac Apple Silicon. Aujourd’hui, Premiere Rush bénéficie d’une mise à niveau.

En plus des optimisations de performances pour les propriétaires de Mac M1, Premiere Rush sur iOS comprend un nouveau menu contextuel de la chronologie et des modifications pour réinitialiser la fonctionnalité.

Adobe Premiere Pro a également reçu une petite mise à jour aujourd’hui avec Dynamic Lumetri Previews. Premiere Pro ne prend pas encore en charge Apple Silicon natif, mais une version bêta est disponible.

Adobe a précédemment mis à jour Photoshop et Lightroom avec la prise en charge native d’Apple Silicon.

En savoir plus sur les mises à jour d’Adobe d’aujourd’hui ci-dessous. Vous pouvez vous attendre à voir les mises à jour se déployer aujourd’hui.

Premiere Rush inclut désormais la prise en charge des ordinateurs Apple M1, y compris des modèles récemment sortis tels que MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et MacMini M1. Nouveau menu contextuel de la chronologie: vous pouvez maintenant appuyer sur un clip vidéo sur la chronologie pour afficher le menu contextuel sur iOS. Utilisez le menu contextuel pour fractionner, dupliquer ou supprimer un clip. Appuyez sur un clip vidéo avec audio pour séparer le clip audio de la vidéo. Modifications de la fonctionnalité de réinitialisation: sur iOS et Android, nous réinitialisons la couleur, l’audio et les transformations pour réinitialiser tous les ajustements. Sur le bureau, utilisez la fonction de réinitialisation pour réinitialiser les réglages de couleur. Performances d’encodage H.264 / HEVC sous Windows (Intel): de nouvelles optimisations améliorent encore les temps d’exportation grâce à l’accélération matérielle Intel Quick Sync., Jusqu’à 1,8 fois plus rapide que Premiere Pro 14.0. Aperçus Lumetri dynamiques: les préréglages Lumetri affichent désormais une image de votre séquence actuelle et les miniatures des préréglages Lumetri dans le panneau Effets se mettent à jour de manière dynamique, fournissant un aperçu du préréglage.

