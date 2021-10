Adobe va déployer la prise en charge de Camera Raw pour Photoshop sur iPad ; voici comment cela fonctionnera

La fonction Camera Raw permet aux utilisateurs d’éditer des images RAW avancées dans Photoshop (Photo: .)

Adobe prévoit de déployer la prise en charge de Camera Raw sur la version iPad de Photoshop. Il a également démontré le fonctionnement de la fonctionnalité dans une vidéo pratique pour ses utilisateurs. Ryan Dumlao, chef de produit senior pour Photoshop sur iPad, a expliqué comment Camera Raw peut être utilisé pour éditer des photos RAW et DNG qui sont directement importées de l’appareil photo, ou des fichiers ProRAW à partir d’iPhone 12 Pro et 13 Pro.

La fonction Camera Raw permet aux utilisateurs d’éditer des images RAW avancées dans Photoshop. La démonstration vidéo de Dumlao montre comment un utilisateur peut éditer des images à l’aide de divers paramètres et expositions dans Photoshop. La vidéo montre également des fonctionnalités qui peuvent effectuer diverses tâches, telles que la suppression de branches d’arbre individuelles, l’ajustement de la couleur d’un objet spécifique sur la photo que quelqu’un édite.

La fonction Camera Raw de Photoshop pour iPad peut considérablement étendre l’expérience de retouche photo et les capacités de retouche photo pour les propriétaires d’iPad qui utilisent l’application Photoshop. La société Adobe n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant la sortie de cette fonctionnalité, mais a déclaré qu’elle « arriverait bientôt ».

