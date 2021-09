Adola remporte le marathon de Berlin et le favori Bekele est troisième

26/09/2021 à 13:41 CEST

L’athlète éthiopien Guye Adola a remporté le marathon de Berlin aujourd’hui avec un temps de 2:05:45 devant le favori et vainqueur de l’édition précédente, son compatriote Keneninsa Bekela, qui était troisième, à 01:02 minutes, avec un temps de 02:06:47.

Bekele n’a donc pas pu ajouter une troisième victoire, après les triomphes de 2019 et 2016, et il n’a pas non plus pu remplir son objectif de battre le record du monde du champion olympique kenyan. Eliud Kipchoge, à partir de 2:01:39, obtenu en 2018 au marathon de Berlin

Soit Adola a réussi à battre le record de Kipchoge, ni la meilleure note de cette année, détenue par le Kenyan Titus Ekiru, avec un temps de 2:02:57 réalisé en mai à Milan.

À la deuxième place se trouvait le Kenyan Bethwel Yegon, 29 secondes à partir de Adola et avec un record de 2:06:14.

Chez les femmes, l’Éthiopien a prévalu Gotytom gebreslase, avec un temps de 02:20:09, devant ses compatriotes Hiwot Gebrekidan (02:21:23) et Hélène Tola (02:23:05).

Environ 25 000 coureurs de 117 pays, contre 47 000 en 2019, ont participé sous le soleil d’automne à cette 47e édition du marathon, qui se tient pour la première fois avec les mesures d’hygiène et de sécurité correspondantes après la pause forcée l’année dernière par la pandémie de coronavirus .

Les près de 100 000 spectateurs tout au long du parcours ont dû porter un masque et maintenir une distance de 1,5 mètre.

Ceux qui voulaient encourager les coureurs aux points indiqués pour cela devaient également certifier la conformité à l’un des trois “G” – pour Geimpft, Genesen ou Getestet, en allemand, vacciné, guéri ou testé, avec un résultat négatif.