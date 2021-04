Adolfo a marqué le seul but dans une coupe très lourde «  gueule de bois  »

31/03/2021 à 21:34 CEST

Le FC Barcelone a remporté une rude victoire ce mercredi dans un duel reporté contre Córdoba Patrimonio qui a été décidé 1-0 avec un but solitaire de Colomense Adolfo, qui en compte déjà 12 en championnat.

FCB

COR

FC BARCELONE, 1

(1 + 0): Miquel Feixas (p.), André Coelho, Matheus, Daniel, Adolfo (1) -partant cinq-, Aicardo, Ximbinha, Joselito, Bernat Povill et Esquerdinha.

CÓRDOBA HERITAGE FUTSAL, 0

Cristian (p.), Cordero, Caio, Koseky, Saura -initial cinq-, Boyos, Pablo del Moral, Jesús Rodríguez, Jesulito, Shimizu, Ricardo, Zequi et Manu Leal.

ARBITRES

Bernabéu Haro et Rabadán Sainz (valencien). Ils ont montré un carton jaune à Manu Leal (24:46), de Córdoba Patrimonio.

INCIDENTS

Match reporté correspondant à la 21e manche de la première division de futsal masculin disputée à huis clos au Palau Blaugrana (Barcelone).

L’équipe du Barça a fait face à l’accident dans une situation compliquée après la forte correction dimanche en finale de la Coupe d’Espagne face au Movistar Inter (6-1) et sans la présence de deux de ses grands accessoires: la «coiffe» Ferrao et son compatriote Marcenio. Il n’a pas non plus joué à Dyego malgré son habillage.

Alors que, les Andalous sont arrivés dans la partie inférieure de la table, mais dans un grand moment après avoir ajouté sept points ces trois derniers jours pour nourrir ses chances de permanence.

Avec plusieurs rotations au retour dans l’équipe d’Esquerdinha après son Covid positif et avec bonnes minutes pour un Bernat Povill exceptionnel, Le Barça a contrôlé une première mi-temps plutôt ennuyeuse et discrète.

Après deux minutes Matheus a sorti de sa manche un tir placé sur le poteau presque pas de place et André Coelho en 4 ‘et le jeune Povill en 8’ ont testé le gardien visiteur Cristian Ramos.

Avec une défense intense à mi-court, l’héritage de Cordoue étendu et forcé de se montrer à Miquel Feixas sur deux plans de Boyos et d’un Jesulito qui a tenté de le surprendre avec une de ses spécialités: les coups de pied de parabole.

Ximbinha a également rôdé sur le but en prélude au seul objectif qui est venu dans une action stratégique. A la limite de 17 ‘, Joselito a effectué une touche tout seul ‘Ximba’, qui dans sa tentative de terminer une passe parfaite pour Adolfo pour réaliser le 1-0.

Adolfo a déjà 12 buts dans le championnat actuel

| JAVI FERRÁNDIZ

Le Barça a relevé la ligne de pression à la reprise et a pu prolonger le score à la 23e minute en un excellent jeu entre Adolfo et Ximbinha qui s’est terminé par un superbe arrêt de Cristian Ramos tiré par le Brésilien.

Coelho a sauvé les locaux dans un tir de Manu Leal avec Feixas ouvert le 26 ‘et les locaux ont si peu offert que l’équipe andalouse a commencé à le croire. Ainsi, Feixas a évité le but de Ricardo et le buteur Saura a chuté un tir placé dans la barre transversale. Le match était bien vivant face à un adversaire qui avait déjà battu les champions d’Europe au premier tour!

Les minutes se sont écoulées sans nouvelles, bien que la cinquième faute de visiteur à 7h22 de la fin ait ajouté quelque chose de « épicé » à la torpeur générale en attendant Josan González a décidé de tenter l’attaque de cinq.

Bernat Povill a été l’un des meilleurs

| FCB

Enfin, à 3h09 est venu le temps mort d’une équipe visiteuse déterminée à précipiter ses options. avec Saura comme ‘gardien-joueur’ après plusieurs minutes pendant lesquelles il n’avait pas dérangé le domaine de Miquel Feixas.

Boyis avait la cravate dans ses chaussures à la dernière minute, mais a rencontré une intervention sensationnelle d’un providentiel Miquel Feixas. Et Aicardo n’a pas trouvé son chemin vers un but vide à la fin de une victoire aussi importante qu’ennuyeuse.