Adolfo et Dyego réaffirment le leadership du Barça

12/11/2021

Le à 21h25 CET

Le Barça a battu ce samedi par 5-3 à un Cordoue Patrimoine de l’Humanité très réactif avec le double buteur Adolfo et un grand Dyego (un but et deux passes décisives) pour rester seul en tête du classement avec 28 points après avoir lié neuf victoires et une égalité.

COR

BARÇA, 5

(2 + 3) : Miquel Feixas (p.), André Coelho, Matheus (1), Dyego (1), Ferrao -cinq titulaires-, Marcenio, Adolfo (2), Esquerdinha, Pito, Carlos Ortiz et Sergio Lozano.

CORDOUE PATRIMONIO, 3

(2 + 1) : Prieto (p.), Pablo del Moral, Miguelín, Alex Viana, Shimizu (1) -cinq départs-, Caio (1), Saura, Ricardo, Zequi, Ismael et Lucas Perin (1).

ARBITRES

Carreira Romero et Ferrero Carballal (Galiciens). Ils ont montré un carton jaune aux locaux Carlos Ortiz (8:51) et Dyego (9:41); et les visiteurs Zequi (10h12), Pablo del Moral (11h19) et Lucas Perin (16h35).

BUTS

0-1, Shimizu (1:13); 1-1, Matheus (1:28) ; 2-1, Adolfo (5:11); 2-2, Caïo (13:38); 3-2, Adolfo (23:54); 4-2, Zequi, but contre son camp (33:07); 4-3, Lucas Périn (34:36); 5-3, Dyego (38:15)

INCIDENTS

Match correspondant au 11e tour de la première division masculine de futsal, disputé devant 1.742 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Très fatigué à cause d’un calendrier qui frôle le criminel et à la veille d’un nouveau « date FIFA » qui ne laissera que Miquel Feixas, Esquerdinha et le blessé Bernat Povill à Barcelone, les azulgranas ont fait face au crash trois jours après le nul aux Palaos face à l’Inter (3-3), brisant ainsi une séquence de 14 victoires consécutives dans toutes les compétitions.

Devant était le grand sentiment du championnat, un tableau de Cordoue qui est arrivé dans un tout nouveau cinquième carré avec des options sérieuses pour jouer la Coupe d’Espagne et de plus en plus loin des places de relégation avec lesquelles il a flirté au cours des deux dernières saisons, les seules de l’histoire du club en Première Division.

Le Barça a commencé très fort avec trois arrivées sans faute dont un tir à la barre transversale de Ferrao, mais à la première occasion à l’extérieur Shimizu a profité d’une erreur d’André Coelho pour signer le 0-1 à 73 secondes dans ce qui était son septième but en championnat.

Adolfo essaie de contrôler le ballon contre Miguelín

La réaction locale a été écrasante et seulement 15 secondes plus tard, un grand parallèle de Dyego a permis à Matheus de confirmer son excellent moment avec le 1-1. Et en passant par le 5′, Celui de Palmitos a fourni une passe parfaite à Adolfo pour marquer 2-1 au but… et il a déjà été 10 dans ce tournoi.

Le match était équilibré et Miguelín a testé Feixas au milieu du premier acte. Quelle joie de voir l’ancien joueur légendaire d’ElPozo se remettre d’une épreuve de blessures ! C’était un avertissement de ce qui arriverait dans 14′, avec un surveillance défensive locale dont Caio a profité pour établir le 2-2 dans une transition rapide.

A partir de là, deux jeux pourraient déséquilibrer le tableau d’affichage. Zequi a renversé Pito en 16′ alors que les visiteurs ont commis cinq fautes, mais les arbitres sont devenus les Suédois. A quoi bon cette menace si les arbitres avalent le coup de sifflet avant de signaler le sixième jour oui et jour aussi ? Et au bord de l’entracte, Feixas s’arrêta au tir de Shimizu.

Sergio Lozano est apparu pour la première fois comme titulaire à la reprise et il n’a pas fallu longtemps pour tester Prieto. Pito a également pu marquer à la 23e minute et finalement Adolfo a marqué 3-2 une minute plus tard pour boucler un nouveau « doublé » après une belle remontée de Ferrao et passer à 11, un de moins que le Brésilien et deux de Drahovsky (Industrias Santa Coloma).

Adolfo essaie de contrôler le ballon contre Miguelín

Celui de Chapecó a réussi à marquer deux fois et les arbitres n’ont pas signalé un éventuel penalty à Matheus, qui a continué à étonner. Et dans les meilleures minutes du Barça, un but contre son camp de Zequi en essayant d’empêcher Esquerdinha de marquer a porté le score à 4-2 à 33′.

L’équipe verte et blanche n’a pas abandonné et Perin a réduit l’écart la minute suivante après un rebond de Feixas, qui a alterné de larges arrêts avec quelques déconnexions. Sergio Lozano et Ferrao ont été malchanceux dans une paire de contre et Josan González a eu recours à l’attaque avec cinq. Là Une excellente livraison du but local a permis à Dyego d’ajouter le 5-3 final à ses deux passes décisives.