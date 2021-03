Adolfo et Ximbinha placent le Barça en grande finale

27/03/2021 à 22:57 CET

Le FC Barcelone a obtenu avec mérité le laissez-passer pour la finale de la Coupe d’Espagne grâce à leur triomphe acharné ce samedi en demi-finale contre Levante 3-6.

LEV

FCB

ASCENSEUR UD, 3

(1 + 2): Fede (p.), Maxi Rescia, Rubi Lemos, Gallo (1), Esteban Cejudo -five partants-, Rafa Usín, Jorge Santos, Mario Rivillos, Marc Tolrà, Roger Serrano et Pedro Toro (1) .

FC BARCELONE, 6

(0 + 6): Dídac Plana (p.), Marcenio, Matheus, Dyego, Ferrao -five partant-, Aicardo, Daniel, Ximbinha (2), Adolfo (3) et André Coelho (1).

ARBITRES

Rodrigo Miguel et Rubén Sánchez-Molina (Castillan-La Mancha). Ils ont montré un carton jaune à Gallo (0:56), Mario Rivillos (26:05), Esteban Cejudo (30:45), de Levante UD; et Ximbinha (4:46), Daniel (4:57), Dyego (24:43) et l’entraîneur Andreu Plaza (28:50), du FC Barcelone.

BUTS

1-0, Marcenio, à sa porte (2:11); 1-1, Ximbinha (21:27); 2-1, Gallo (24:43); 2-2, André Coelho (26:06); 2-3, Adolfo (30:50); 3-3, Pedro Toro (32:40); 3-4, Ximbinha (33:48); 3-5, Adolfo (36:20); 3-6, Adolfo (39:57).

INCIDENTS

La deuxième demi-finale de la Coupe espagnole de futsal masculin s’est disputée devant 1 200 spectateurs au WiZink Center (Madrid).

Ximbinha a approuvé l’un de ses meilleurs matchs avec deux buts et Adolfo en a marqué trois (deux dans la défense du gardien de but) pour un Barça qui sera mesuré ce dimanche à 20h45 en finale à Movistar Inter (battre Jimbee Cartagena 0-2).

La boîte azulgrana avait eu besoin de pénalités pour battre ElPozo en quarts de finale, tandis que le Granota a battu Fútbol Emotion Zaragoza 2-1.

Le jeu n’aurait pas pu commencer plus mal pour le champion actuel, car une remise en jeu l’a détourné vers un but dans son but Marcenio après deux minutes en essayant d’effacer. Et cela pourrait être encore pire, car Gallo a immédiatement mis le pied dehors dans une excellente position.

Le Barça a réagi avec un coup de pied dévié de Ferrao au 4e‘et un match que Daniel n’a pas pu terminer à la 7e minute juste après une affectation plus que possible à Dídac (les arbitres ont sonné une faute précédente, mais il semble qu’ils pourraient se tromper).

De là, ceux d’Andreu Plaza étaient supérieurs, mais ils sont tombés sur un Fede sensationnel qui a fait des interventions sensationnelles sur des plans d’Adolfo en 14 ‘, Ferrao en 18’ et Dyego en 19 ‘.

Dyego tente de surpasser son ancien coéquipier Rivillos

| FCB

Cependant, le tout nouveau leader de la ligue s’est également étendu avec un danger énorme alors que dans le tir de Maxi Rescia qui a dévié le poteau de Dídac en 16 ‘et l’arrêt du gardien barcelonais contre Esteban Cejudo en 18’.

Et à la dernière seconde, le nouveau venu à la fête André Coelho un missile a été tiré de sa manche qui s’est écrasé dans le poteau. Avec 1-0 et avec un grand Maxi Rescia dans la défense de Ferrao, les hommes d’Andreu Plaza avaient 20 minutes pour changer le score.

Barça seulement nécessaire 87 secondes à 1-1 sur un mouvement personnel sensationnel de Ximbinha, qui s’est déguisé en Ferrao pour allumer une tuile et mettre son orteil pour devancer la sortie de Fede.

Aicardo a réussi à marquer dans une faute qui a touché l’équipe, mais C’est le Levante qui est reparti de l’avant avec un but de Gallo sur 25 ‘dans une action stratégique que les Blaugrana ont défendue trop calmement.

Gallo, face à face avec Dídac

| FCB

Après un tir au poste de Ferrao, Andreu Plaza a également poli son « ardoise » et André Coelho a marqué le 2-2 à la 26 ‘ avec un coup de pied à l’équipe après la «répétition» au poste avec lequel la première mi-temps a été fermée.

Et l’histoire s’est répétée à la 31e minute dans une faute sur le bord de la zone causée par Ximbinha qui a conduit à un indice dû à la rétention de Fede. Et là la stratégie du duo Plaza-Miguel Andrés a inventé un « petit congé » de Dyego pour Adolfo pour signer le 2-3.

Cependant, la mobilité levantine est un martyre pour le Barça et une excellente attaque au premier contact a permis à Pedro Toro de marquer 3-3 au but à la 33e minute.

Ferrao tire après avoir tourné avec maîtrise

| FCB

Fede est devenu grand dans une double action contre Dyego et Ximbinha, mais n’a pas pu empêcher une attaque sensationnelle avec les mêmes acteurs l’ancien des Industries l’a converti en 3-4 à six minutes de la fin.

Diego Ríos a donné le maillot du gardien de but à Gallo à 4:08 de la fin et dans le premier jeu, le meilleur défenseur inférieur de la planète est apparu, un Adolfo qui a marqué 3-5 pour imiter le « double » de Ximbinha.

La cinquième faute de Barcelone à 1h42 de la fin a donné plus d’émotion aux derniers instants, mais la défense en infériorité des champions actuels n’a pas hésité et même Adolfo a terminé son triplé à 3-6 à trois secondes de la fin.