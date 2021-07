Adopter Bitcoin comme cours légal “Un pas de trop” Crypto new media

PolitiqueBitcoin

Thomas M. | 27 juillet 2021 à 7:19 UTC

Dans ce qui ne peut être lu que comme un message voilé adressé au Salvador et à tout pays cherchant à suivre ses traces, le Fonds monétaire international (FMI) a publié lundi un article de blog déconseillant d’adopter Bitcoin comme monnaie légale.

Rédigé par Tobias Adrian, directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du FMI, et Rhoda Weeks-Brown, directrice du département juridique du FMI, l’article de blog aborde le sujet de l’adoption des actifs cryptographiques comme monnaies nationales, ou plutôt pourquoi les représentants du FMI croire que c’est une mauvaise idée.

“Le bitcoin et ses pairs sont pour la plupart restés en marge de la finance et des paiements, mais certains pays envisagent activement d’accorder un cours légal aux crypto-actifs, et même d’en faire une deuxième (ou potentiellement la seule) monnaie nationale”, écrivent Adrian et Weeks-Brown. Bien qu’ils ne mentionnent pas les pays par leur nom, El Salvador est actuellement le seul pays à avoir déclaré le cours légal du Bitcoin, ce qui en fait le sujet probable du billet de blog. Notamment, Bitcoin n’est pas la seule monnaie légale d’El Salvador ; il utilise toujours le dollar américain comme monnaie nationale, le président Nayib Bukele ayant déclaré qu’il n’avait actuellement pas l’intention de s’éloigner du dollar comme monnaie légale.

Le concept de Bitcoin comme monnaie légale est “peu susceptible de se répandre dans les pays avec une inflation et des taux de change stables, et des institutions crédibles”, poursuit le blog du FMI, affirmant que la volatilité de Bitcoin le rend peu attrayant pour les citoyens de ces pays. Au lieu de cela, une “monnaie de réserve mondialement reconnue telle que le dollar ou l’euro serait probablement plus séduisante que l’adoption d’un crypto-actif”.

Des actifs comme Bitcoin peuvent être utilisés par les personnes non bancarisées pour des transactions, mais pas comme réserve de valeur, écrivent les auteurs. Là où ils voient un avantage pour les actifs cryptographiques, ce sont les pays qui restreignent l’utilisation d’autres formes de paiement que la monnaie locale.

Risque macroéconomique et écologique à travers le Bitcoin comme monnaie légale ?

En utilisant Bitcoin comme monnaie légale, “la politique monétaire perdrait du poids”, poursuivent Weeks-Brown et Adrian, citant le risque macroéconomique si Bitcoin devenait non seulement une monnaie nationale, mais aussi une unité de compte dans laquelle les produits sont tarifés – ce qui n’est pas le cas au Salvador. Les auteurs craignent également que les recommandations anti-blanchiment émises par le Groupe d’action financière (GAFI) ne puissent pas être mises en œuvre efficacement à ce stade, ce qui, selon eux, entraîne un risque accru d’activités illégales via Bitcoin.

En outre, le billet de blog parle des grandes quantités d’énergie nécessaires pour extraire le bitcoin et d’autres actifs de preuve de travail, déclarant que “les implications écologiques de l’adoption de ces crypto-actifs en tant que monnaie nationale pourraient être désastreuses”. L’argument basé sur l’énergie contre Bitcoin a connu une popularité croissante parmi les critiques ces derniers mois, mais aucune donnée claire n’est disponible sur l’empreinte carbone réelle de Bitcoin ; pendant ce temps, la consommation d’énergie de Bitcoin est négligeable à l’échelle mondiale de la consommation d’énergie.

El Salvador travaille en outre à l’établissement d’opérations d’extraction de bitcoins en utilisant l’énergie géothermique d’au moins l’un des 11 volcans du pays. sinon être inutilisé.

Pourtant, Bitcoin lui-même comporte trop de risques pour « la stabilité macro-financière, l’intégrité financière, la protection des consommateurs et l’environnement » pour justifier ses avantages de services financiers inclusifs et bon marché, concluent les auteurs. Au lieu de cela, suggèrent-ils, les gouvernements devraient « intensifier leurs efforts pour fournir ces services ».

Bien entendu, il va sans dire qu’aucun gouvernement ne peut (ou ne veut) fournir des transactions décentralisées et immuables.

Le FMI, dont la mission déclarée est d’assurer la stabilité financière et de réduire la pauvreté, a précédemment déclaré qu’il considérait que la loi salvadorienne sur le Bitcoin soulevait des problèmes économiques et juridiques.

Thomas est journaliste au BTC Times. Il aime écrire sur Bitcoin, en apprendre davantage sur Bitcoin et HODLing bitcoin.