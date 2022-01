Adopter la technologie transformatrice pour un 2022 meilleur et plus fort

De la fintech aux technologies vertes, les entreprises de tous les secteurs adoptent des technologies transformatrices pour développer des solutions pertinentes, atteindre les personnes mal desservies et s’aligner sur les objectifs de développement durable



Par Alok Ohrie

Cette année a été une année de recul, de restructuration, de reconstruction en mieux. Les investissements technologiques se sont intensifiés, une multitude de technologies multi-cloud et cloud hybride ont proliféré et une pléthore de solutions d’IA, de blockchain et de données ont commencé à entrer sur le marché. L’Inde figure désormais parmi les deux premiers pays au monde en matière d’adoption du numérique, le marché de la transformation numérique devant atteindre 710 milliards de dollars d’ici 2024, avec un TCAC de 74,7 % par rapport au taux de croissance mondial de 16,5 %. De la fintech aux technologies vertes, les entreprises de tous les secteurs adoptent des technologies transformatrices pour développer des solutions pertinentes, atteindre les personnes mal desservies et s’aligner sur les objectifs de développement durable.

Les récents efforts mondiaux pour lutter contre la pandémie ont démontré que la technologie peut jouer un rôle vital dans les soins de santé. Les données et l’IA sont particulièrement prometteuses avec le potentiel de prédire les épidémies, de permettre des diagnostics à distance et un traitement de précision, et d’accélérer la découverte de médicaments. Soutenu par les déploiements technologiques, le secteur de la santé en Inde affiche une forte croissance de plus de 16 % du TCAC et devrait atteindre 372 milliards de dollars d’ici 2022. Les solutions numériques dans le domaine de la santé couvrent un large éventail, des appareils de diagnostic de terrain connectés au cloud à l’IA assistée détection du cancer, des cornées artificielles bio-conçues aux bras prothétiques bioniques imprimés en 3D et intégrés à des capteurs. NASSCOM estime que la transformation basée sur les données et l’IA contribuerait de 25 à 30 milliards de dollars d’ici 2025.

Le secteur agricole indien, évalué à 276,37 milliards de dollars au cours de l’exercice 20, a attiré des investissements d’une valeur de 190 millions de dollars dans l’agritech. Plus de 1 300 startups agricoles dans le pays utilisent l’IA, la blockchain et la technologie basée sur les données pour augmenter la productivité, créer des liens avec le marché, prévoir la météo et aider la production agricole grâce à l’automatisation. L’Inde se classe désormais au troisième rang en termes de financement agrotechnologique et de nombre de startups, et le marché devrait atteindre 30 à 35 milliards de dollars d’ici 2025.

La technologie de l’éducation, ou edtech, transforme le paysage de l’éducation en Inde. Depuis que les étudiants ont été obligés de continuer à apprendre à domicile, l’intérêt pour les cours en ligne a considérablement augmenté, avec une augmentation de 83 % du nombre d’abonnés à partir de mars 2020. La confiance dans l’éducation en ligne a également augmenté, ce qui a quadruplé le financement. Les outils collaboratifs basés sur le cloud, les MOOC, les plateformes d’évaluation et de notation sont devenus la norme plutôt qu’un luxe. Les solutions d’apprentissage adaptatif assistées par l’IA, les modèles d’apprentissage mixtes, la ludification et la répétition espacée sont des adoptants rapides dans la nouvelle normalité de l’éducation. Le secteur a enregistré des investissements de plus de 4 milliards de dollars depuis 2020.

Chez Dell Technologies, nous pensons que la nouvelle année révélera des technologies plus intelligentes, appelant à un plus grand rôle pour les données, une innovation accélérée et l’adoption de la technologie. La prolifération des nouvelles technologies exigera une plus grande flexibilité des plates-formes cloud et périphériques, de sorte que l’IoT local et les périphériques de gestion des données devront être fournis sous forme de packages définis par logiciel. L’adoption de la 5G par les entreprises s’accélérera en 2022, à mesure que des versions plus modernes et plus performantes de la 5G seront disponibles. Une large infrastructure comprenant la périphérie, la mobilité privée, la gestion des données et la sécurité est susceptible d’émerger.

Avec une adoption numérique et une connectivité accrues, des menaces plus sophistiquées sont apparues. La sécurité restera une préoccupation pour l’industrie, et de nouveaux paradigmes entreront en jeu pour atténuer certains de ces risques. Nous passerons de la détection automatisée des menaces à la prévention et à la réponse avec des initiatives telles que SOAR (Security Orchestration Automation & Response), CSPM (Cloud Security Posture Management) et XDR (Extended, Detection and Response).

L’industrie automobile continuera de se transformer sur plusieurs fronts, passant d’un écosystème mécanique à une industrie des données et du calcul, ainsi que des moteurs à combustion interne aux véhicules électrifiés. Les logiciels et le contenu informatique dans les automobiles continueront de croître à un rythme rapide, les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes devenant une réalité. Dell Technologies est engagé avec de nombreuses grandes entreprises automobiles mondiales, et nous nous attendons à ce que l’industrie évolue de plus en plus rapidement en faveur d’une transformation numérique rapide au cours de l’année à venir.

La demande des clients informatiques sera forte et continuera de croître dans tous les domaines. Nos performances trimestrielles record cette année indiquent que Dell Technologies a été en mesure de répondre à cette demande croissante et de fournir des solutions technologiques pour un écosystème numérique en évolution rapide. Nous envisageons un monde où les humains tirent parti de la technologie pour obtenir des résultats significatifs avec efficacité et rapidité. Nous continuerons de stimuler l’innovation grâce à la transformation numérique, en facilitant le cheminement vers une productivité accrue et une prospérité économique.

L’auteur est président et directeur général de Dell Technologies India

