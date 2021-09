Adopter le cloud à l’ère numérique post-pandémique

Au cours des 18 derniers mois, le monde est entré dans un état d’hyper-numérisation alors que le travail à distance, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la cybersécurité ont pris le relais et ont stimulé l’économie des entreprises.

A propos de l’auteur

Scott Russell, membre du conseil d’administration, SAP.

Les estimations suggèrent aujourd’hui qu’entre cinq et dix ans de transformation ont été condensés en un seul. Il n’est donc pas surprenant que même les entreprises les plus réticentes se soient désormais mises en ligne, alors que nous avons vu d’autres entreprises avancer leurs calendriers numériques et accélérer le développement de nouveaux produits.

Cependant, maintenant que la transformation numérique est devenue une référence pour les opérations commerciales modernes, les chefs d’entreprise sont confrontés à un défi commun dans la façon dont ils peuvent tirer parti des dernières technologies pour :

Rendre leurs supply chains plus robustesAméliorer la qualité de leurs produitsRecruter les meilleurs talentsOptimiser l’expérience de leurs clients

Indépendamment de l’industrie ou de la géographie, c’est le fil conducteur de mes conversations avec les chefs d’entreprise, et ce sont les questions des clients auxquelles nous nous efforçons de répondre chaque jour.

De quel type de soutien ces dirigeants ont-ils besoin ?

Plus que jamais, ils ont besoin que leurs partenaires imitent la «voix du client» et deviennent un champion du numérique : celui qui écoute attentivement les défis auxquels ils sont confrontés, explique clairement comment et où le support est nécessaire et le fournit.

Aujourd’hui plus que jamais, les chefs d’entreprise s’appuient sur des partenaires qui sont dans la relation sur le long terme et les challengeront dans leurs étapes de transformation. Un fournisseur de technologie, par exemple, ne devrait pas simplement remettre un logiciel comme un sac de courses et souhaiter au client son chemin. Les relations d’affaires sont un engagement à vie parce que le succès du client est votre succès.

Aujourd’hui, nous constatons de plus en plus que les dirigeants sont obsédés par le cloud et ce qu’il peut faire pour leur entreprise. En conséquence, nous avons adapté notre propre modèle pour être cette source « locale » de conseils et de conseils fiables qui les aide à tirer le meilleur parti de leur déploiement, quel que soit le budget ou le cas d’utilisation.

Trouvez-vous que cela est cohérent tant pour les chefs de PME que pour les chefs d’entreprise ?

Chaque entreprise veut réussir dans son secteur – être compétitive, trouver cet avantage et servir ses clients au mieux de leurs capacités. Cela s’applique aux nouveaux entrants sur le marché jusqu’aux grandes entreprises. Mais dans les conversations avec nos propres clients, nous aimons adopter une approche axée sur les détails.

Nous aimons demander : où en sont-ils dans leur transformation numérique ? Quels sont les défis spécifiques auxquels leur industrie est confrontée? Et, pour une PME, quels sont ses axes de croissance ? Dans le midmarket, le PDG est le CMO, le CFO, le CIO – ils sont très astucieux et comprennent les différentes pièces mobiles et fondamentalement comment la technologie soutiendra leur stratégie. Ils veulent la simplicité et la facilité de consommation.

Notre approche est que si vous pouvez servir le marché intermédiaire avec simplicité, cela vous aide à construire les bases mêmes de ce que vous pouvez fournir à ces clients plus importants. C’est pourquoi nous traitons les clients du milieu de gamme exactement de la même manière que ceux de l’entreprise.

De plus, dans le midmarket, nous sommes vraiment passionnés par la croissance des partenaires. Ceci est particulièrement précieux pour les PME, qui s’appuient sur notre écosystème de partenaires de confiance pour les aider à conduire ces initiatives numériques. Nous offrons un écosystème dynamique avec des partenaires qui soutiennent nos ambitions de créer des résultats clients qui changent la donne.

Quels types de nouveaux modèles commerciaux et sources de revenus sont attendus ?

De nombreuses entreprises pensent que la transformation numérique se produira simplement en effectuant une migration technique ou en achetant de nouvelles technologies. À tel point que la nécessité de changer le fonctionnement d’une entreprise à l’aide de nouveaux modèles commerciaux et de processus plus intelligents est souvent ignorée. Nous constatons que nos clients nous demandent de les aider à innover plus rapidement, à devenir plus agiles et plus résilients. En exécutant un cloud complet, les organisations sont mieux à même de se moderniser, de standardiser et de numériser. C’est une transformation complète, et les résultats sont également transformateurs.

Comment les entreprises peuvent-elles se différencier de leurs concurrents ?

Bien que chaque entreprise puisse adopter le cloud, elle ne le fera certainement pas de la même manière. En fait, la façon dont une entreprise utilise ou adopte le cloud peut elle-même être un différenciateur concurrentiel clé. Par exemple, il existe des défis spécifiques selon les industries et où les entreprises commencent leur voyage. Il peut s’agir de problèmes de sécurité, d’architectures existantes complexes, de multiples fournisseurs et d’obligations contractuelles variables, ou d’investissements et d’amortissements dans les systèmes existants.

Pour conserver cet avantage concurrentiel, une entreprise doit s’associer à un fournisseur qui va au-delà de l’offre de logiciel en tant que service pour offrir ce que nous appelons la transformation d’entreprise en tant que service, qui élimine les obstacles les plus courants au cloud et permet une transformation globale de l’entreprise et accélère en même temps la migration des clients vers le cloud.

Grâce à RISE with SAP, nous pouvons désormais prendre les clients par la main et les guider tout au long de la transformation, quel que soit leur point de départ. Mais c’est plus qu’un simple passage au cloud. La quasi-totalité de nos clients sont engagés dans la transformation – en profitant de cette opportunité pour réévaluer leurs processus métier et les optimiser de manière à les aider à pérenniser leur entreprise.

Souhaitez-vous ajouter autre chose ?

En fin de compte, maintenant que la pandémie a fermement inscrit la transformation numérique à l’ordre du jour des entreprises, les dirigeants doivent aller au-delà de l’infrastructure elle-même et décider comment ils utiliseront les solutions numériques pour maintenir et créer un avantage concurrentiel pour les années à venir. Il s’agit d’un défi indépendant de l’entreprise, du secteur ou du marché, aussi pertinent pour les détaillants que pour les institutions financières.

Plus que jamais, ils devront s’appuyer sur des partenaires commerciaux et des consultants experts pour comprendre ce que les prochaines étapes impliquent pour le volume de données à leur disposition ou comment ils peuvent déployer au mieux le cloud hybride pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Car, fondamentalement, c’est ainsi qu’ils seront les pionniers de l’avenir du travail et des opérations commerciales, et se prépareront pour l’avenir aux défis de demain.