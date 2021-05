Adopter une politique de passation des marchés publics correcte: il faut se concentrer sur la L1 le gouvernement doit plutôt donner la primauté à la fourniture potentielle de meilleure qualité

En effet, les marchés publics de l’Inde constituent une très grande partie de son PIB – contre 9% aux États-Unis et la moyenne de l’OCDE de 12%, les marchés publics de l’Inde constituent près d’un quart de son PIB.

Le Centre a bien fait d’assouplir les normes d’achat d’articles essentiels de Covid. L’Economic Times rapporte que le Centre a autorisé l’achat du même article critique Covid à des taux différents, tout en ouvrant des marchés inférieurs à Rs 200 crore pour les appels d’offres mondiaux; l’année dernière, cela avait été interdit dans le cadre de l’initiative Atmanirbhar Bharat, dans le but d’aider les MPME nationales. Des assouplissements spéciaux ont également été accordés au département des produits pharmaceutiques et à l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO).

Étant donné qu’il existe un besoin désespéré d’augmenter les approvisionnements en éléments de soins médicaux cruciaux, y compris l’oxygène et les médicaments clés de Covid-19, les assouplissements des normes d’achat sont certainement les bienvenus. Cela dit, l’Inde a besoin d’une politique d’achat plus mature, et pas seulement en période de crise. Il ne peut, par exemple, se fixer sur l’offre la plus basse pour l’achat d’un service ou d’un bien. Cela peut toujours correspondre aux critères spécifiés par le gouvernement, mais le faible coût pourrait devenir un obstacle à une exécution rapide ou refuser au contribuable une meilleure qualité de services ou de biens.

Un exemple, expliqué en détail par Srikant Sastri du i3g Advisory Network dans un article du Times of India, illustre le mieux ce problème. L’année dernière, lorsque la pandémie a frappé le pays, le gouvernement a rapidement bricolé des appels d’offres pour, entre autres, des générateurs d’oxygène de 15 capacités différentes et a fixé un délai d’exécution irréaliste. Les principaux acteurs ont participé, mais ont parlé d ‘«engagements de livraison plus réalistes».

Comme on pouvait s’y attendre, ils n’ont pas remporté l’offre; le contrat est allé à deux autres acteurs qui avaient peu de capacités démontrées en la matière, mais qui offraient la valeur de l’offre la plus basse et qui s’engageaient à respecter la date limite. Inutile d’ajouter que peu de choses avaient été livrées même après que la date limite se soit écoulée plus de deux fois. Les achats de soins de santé critiques ont donc été durement frappés par les normes d’achat myopes. Et, le gouvernement a quand même fini par dépenser beaucoup d’argent! En effet, les marchés publics de l’Inde constituent une très grande partie de son PIB – contre 9% aux États-Unis et la moyenne de l’OCDE de 12%, les marchés publics de l’Inde constituent près d’un quart de son PIB.

La tristement célèbre affliction de L1-itis en Inde a entravé son infrastructure dans de nombreux cas; en effet, les expériences de BSNL et d’ONGC qui ont perdu à cause de cette contrainte, comme l’a souligné à plusieurs reprises ce journal, montrent à quel point la politique d’approvisionnement doit absolument se détourner d’une focalisation sur le soumissionnaire le moins cher. La limitation de la politique de passation des marchés de l’Inde est évidente du fait que, il y a quelques années, le gouvernement a été contraint d’abandonner un appel d’offres lorsque la multinationale américaine General Electric est devenue le soumissionnaire unique; cela en dépit du fait que l’offre de GE était inférieure à l’estimation interne de ce qu’il en coûterait au gouvernement concerné pour exécuter les travaux eux-mêmes.

S’éloigner de cela nécessitera un changement de mentalité. Alors que le conseil d’administration de l’ONGC a accepté une proposition d’un groupe de consultants sur le réaménagement de son processus d’appel d’offres pour donner plus de poids aux critères techniques avant de se pencher sur les coûts, un véritable changement ne se produira que lorsque, entre autres, le gouvernement s’efforcera de dissiper le CAG. / CVC cloud sur l’approvisionnement discrétionnaire – tout en conservant suffisamment de garde-fous contre la corruption – et libère les PSU de l’attache des «instruments de l’État». Cela est particulièrement nécessaire compte tenu du rythme des sauts technologiques, et les marchés publics de biens et de services doivent viser à obtenir le meilleur; les coûts et autres facteurs devront venir en second lieu, après la qualité.

