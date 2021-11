Adoptez des habitudes financières sensées en cette période des fêtes – Voici comment

Bien que le comportement financier ne change pas instantanément, garder ces points dans votre conscience et repousser les achats impulsifs contribuera grandement à un avenir financier solide.

Les mois d’octobre et novembre suivis de décembre sont considérés non seulement comme le temps des festivités, mais aussi comme un temps pour amener des changements majeurs dans nos vies et nous préparer pour l’année à venir.

Anshuman Narain, vice-président, CashBean, PC Financial Services, déclare : « Financièrement parlant, c’est aussi le moment de corriger le tir ou de faire évoluer son économie pour mieux se protéger pour l’avenir. »

Parfois, cela nécessite une intervention directe et d’autres fois, il suffit simplement d’être conscient de sa trésorerie.

Zafar Imam, PDG de FinShell, déclare : « Maintenir de solides habitudes financières permet de créer un meilleur présent et un meilleur avenir. Un élément essentiel au maintien d’une bonne santé financière est d’être conscient des entrées et des sorties de fonds. Cela clarifie non seulement les dépenses, mais tient également compte de tout excédent qui pourrait être économisé pour l’avenir. »

Voici comment cela peut être fait :

Limiter les dépenses concurrentielles – Cela se produit surtout pendant la saison des vacances qui, dans certaines régions, devient une démonstration de richesse et une rivalité malsaine. Narain dit: « L’idée est de faire des journées mémorables avec votre famille et vos amis, alors planifiez vos dépenses de vacances à l’avance et respectez strictement le budget. » Bonus Impulse – C’est aussi la période où les entreprises ont tendance à être généreuses avec leurs employés clés. sous forme de primes spéciales et d’autres avantages. Il est facile en ce moment de se laisser emporter par le sentiment et de commencer à dépenser au-delà de ses moyens, ce qui conduit à un piège de la dette plus important. Si vous obtenez un bonus de, disons, 50 000 Rs, ce qui vous permet d’obtenir le nouveau smartphone que vous vouliez (dépenses imprévues) pour 1 30 000 Rs, alors vous n’êtes pas en hausse de 50 000 Rs mais en baisse de 80 000 Rs. Gardez une trace de vos dépenses – La budgétisation est un moyen de suivre les dépenses. Selon Amit Chaturvedi, co-fondateur de Paytail, le budget ne doit pas dicter exactement combien vous allez dépenser pour chaque catégorie, il vous donne des directives à suivre afin que vous puissiez atteindre vos autres objectifs d’épargne sans trop épuiser votre compte. économies – Vous serez surpris du nombre de personnes qui sortent de la période des fêtes en ayant complètement épuisé leurs revenus pour la période. Narain ajoute: « Considérant que la saison des fêtes se répète chaque année qui garantit que pendant une période importante de votre vie de gain que vous allez faire zéro épargne et l’investissement. C’est un problème qui viendra vous ronger beaucoup plus tard, mais il mourra quand même. période, permettant de continuer avec les économies pour une utilisation future.Front Running Inflation – Les experts de l’industrie disent que tous devraient être conscients que les 2-3 prochaines années seront un environnement inflationniste élevé. « Votre revenu d’aujourd’hui doit en quelque sorte être préparé pour une inflation de 2 ans à compter d’aujourd’hui en prenant le taux d’inflation actuel », ajoute Narain. Gardez une trace de vos investissements – « Juste parce que c’est la saison des fêtes, n’oubliez pas d’investir comme c’est le cas. la clé d’un avenir sûr et sécurisé », déclare Anil Pinapala, PDG-fondateur, Vivifi India Finance, ce qui implique qu’il faut continuer à investir et ne pas le retarder. Il ajoute : « Si une personne n’a pas déjà investi, elle ne devrait pas tarder davantage et choisir un plan qui lui convient. Assurez-vous de garder le montant EMI de côté, ne l’utilisez pas au nom de la saison des fêtes.

Bien que le comportement financier ne change pas instantanément, garder ces points dans votre conscience et repousser les achats impulsifs contribuera grandement à un avenir financier solide.

