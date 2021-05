Adoptez la loi PRO, car Richard Trumka doit garantir son prochain repas – RedState ⋆ .

Le patron du syndicat bien nourri, Richard Trumka de l’AFL-CIO, a parcouru les pages du Wall Street Journal pour faire exploser un article de la journaliste d’investigation Kimberly Strassel.

Strassel a allégué que l’insistance du Big Labour à faire codifier la loi PRO dans le projet de loi sur les infrastructures entrave la discussion et l’adoption bipartites. Les républicains ont récemment riposté avec un paquet de 928 milliards de dollars, et Biden a déplacé son ancienne date limite du Memorial Day, mais le grondement sur le terrain montre que ce n’est pas quelque chose qui sera réglé rapidement; la disposition de la loi PRO résidant toujours dans le projet de loi explique probablement pourquoi.

Strassel a écrit,

Le président Biden a déjà un problème syndical. Parallèlement au changement climatique, le principal point de l’ordre du jour de M. Biden est de stimuler le travail organisé – une récompense pour les syndicats qui ont dépensé beaucoup pour le propulser à la victoire. Jusqu’à présent, cependant, cela ne mène nulle part, et c’est une grande raison pour laquelle les démocrates peuvent tuer un accord d’infrastructure.

Où est le mensonge? Biden a constamment émis un soutien sans faille et répond aux préoccupations du Big Labour concernant les besoins des travailleurs de tous calibres: employé, professionnel indépendant, entrepreneur ou propriétaire de petite entreprise. Dans ce cas, toutes ces préoccupations repoussent… DIFFICILE.

Les défenseurs de #PROAct ignorent des MILLIONS de voix et de votes. Nous sommes une ARMÉE de # pigistes # d’hommes d’affaires indépendants # indépendants, #entrepreneurs. Nous ne sommes PAS tous des travailleurs «gig» mal classés pour Lyft ou Uber. # Les travailleurs de W2 méritent des syndicats justes. Et NOUS méritons d’être laissés seuls. – Rosy Baldwin 🙈🎼🌹 (@RosyTweetz) 27 mai 2021

Après un an de lutte pour maintenir le capital et rester à flot, les Américains n’auront plus aucune ingérence du gouvernement dans leur capacité à mettre de la nourriture sur la table et à prendre soin de leurs familles; pas pour les syndicats gonflés qui représentent un petit segment du public actif. Un segment dont les effectifs diminuent chaque année.

Strassel en témoigne, ainsi que les manigances que Biden a tirées avec le Conseil national des relations du travail (NLRB) afin de servir ses suzerains syndicaux:

Les présidents démocrates exploitent traditionnellement leur magie syndicale par le biais du Conseil national des relations du travail, via des décisions qui empilent le jeu pour le travail. Et en effet, quelques heures après son inauguration, M. Biden a pris la décision sans précédent de renvoyer l’avocat général du NLRB, Peter Robb. M. Biden a immédiatement installé un nouvel avocat général par intérim, qui à son tour a immédiatement démantelé la majeure partie de l’héritage de M. Robb. En temps normal, les syndicats seraient ravis. Mais ce ne sont pas des temps normaux; pour les syndicats, ils sont désespérés. Il est devenu clair pour les dirigeants syndicaux que le trucage de jeu habituel ne suffit plus à convaincre les Américains de s’inscrire à la servitude syndicale. Le NLRB d’Obama s’est consacré à accorder des faveurs aux syndicats, mais les syndicats ont perdu des membres au cours des années Obama. La part des travailleurs américains dans les syndicats est tombée à 10,7% en 2016, son plus bas niveau jamais enregistré. Seuls 6,3% des travailleurs du secteur privé sont aujourd’hui syndiqués, et même l’adhésion à un syndicat public a stagné.

C’est la raison principale pour laquelle Trumka veut que le PRO Act soit adopté. Dans la pièce de propagande nue de Trumka: «La loi PRO reconstruit mieux avec les syndicats», il calomnie ces professionnels très indépendants qui se battent pour leur vie et leurs moyens de subsistance. Selon Trumka, quiconque choisit de travailler pour lui-même, et toute entreprise qui engage ces professionnels, est «anti-travailleur». Trumka affirme que la loi PRO ne concerne que la liberté de négocier collectivement. Il ne mentionne pas que si elle est adoptée, la loi PRO annulera immédiatement les lois sur le droit au travail dans 27 États. Aucune mention de la destruction de la capacité des professionnels indépendants à travailler en tant que tels. Aucune mention de syndicalisation forcée par «chèque de carte». Aucune mention que les syndicats auront le droit d’accéder aux informations personnelles des employés à utiliser à leurs fins, y compris l’intimidation.

Non, Trumka explique à quel point les syndicats sont bénéfiques pour les «travailleurs» et s’ils pouvaient seulement avoir une chance de se regrouper et de négocier collectivement, tout le monde s’en rendrait compte.

Il ne serait pas nécessaire de «reconstruire en mieux» si le gouvernement et les syndicats ne s’étaient pas unis pour tailler et détruire carrément les professionnels indépendants et les petites entreprises au cours de la dernière année. La loi PRO ne reconstruit rien en arrière, mieux ou autrement; il semble terminer le travail commencé avant et au milieu de la pandémie.

Dans sa lettre WSJ, Trumka opine:

«Biden’s Big Labour Bind» de Kimberley Strassel (Potomac Watch, 21 mai) est une autre liste de points de discussion anti-travailleurs. Le plan américain pour l’emploi n’est pas menacé par le mouvement ouvrier américain. Il est renforcé par nous et par l’inclusion de la loi sur la protection du droit syndical (PRO).

En quoi la suppression des professionnels indépendants est-elle perçue comme une force? C’est un signe de faiblesse lorsque vous cherchez à détruire ce que vous ne comprenez pas et que vous n’appréciez pas.

Trumka nous appelle «anti-travailleurs». Eh bien, nous appelons les syndicats et leurs semblables «anti-professionnels». Les syndicats sont menacés par des personnes qui ont les capacités et les compétences uniques pour tracer leur propre chemin et qui ne comptent pas sur une entité ou un groupe extérieur pour négocier les salaires et les conditions de travail – nous faisons un excellent travail pour trouver cela par nous-mêmes, et beaucoup d’entre nous ont construit une vie lucrative autour de lui. Le fait que 57 millions d’Américains soient des professionnels indépendants et que de nombreux autres emploient ces mêmes professionnels dans certains domaines de leur vie, montre que nous sommes la majorité – pas les syndicats. Les syndicats sont désormais minoritaires et les carcasses trop bien nourries de Trumka, de la trésorière de l’AFL-CIO, Liz Shuler, et du président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, ne l’aiment pas du tout.

Ce comportement est une procédure standard pour le Big Labour et le Parti Démocrate: forcer tout le pays à accueillir un point de vue minoritaire parce que la majorité a besoin de sa contribution. Il est clair que, lorsqu’on leur donne le choix, très peu de professionnels ont intérêt à faire partie d’un syndicat. Au lieu d’accepter cette réalité, Trumka and Co. s’efforce de créer des lois nationales qui anéantiront le droit des Américains de poursuivre le travail à leur guise: effacer la liberté de contracter commercialement avec qui vous le souhaitez, la capacité d’intégrer la flexibilité dans son emploi du temps. afin de prendre soin d’enfants ou d’un être cher, et l’hébergement pour ceux qui souffrent d’une maladie chronique ou d’un handicap pour qu’ils poursuivent un travail qui leur serait autrement retiré sur le marché traditionnel.

Ils gagnent, vous perdez. Ça craint d’être toi.

Trumka continue de prétendre encourager la démocratie, tout en tordant les bras des législateurs et en menaçant les gens qui résistent à ses tactiques de voyous.

Clarifions quelques points. Premièrement, la loi PRO ne «forcera les Américains» à rien. Au lieu de cela, il donnera aux travailleurs le choix de former un syndicat grâce à des élections libres et équitables. Ce n’est pas une prise de pouvoir – juste une démocratie sur le lieu de travail.

Voici comment les syndicats utilisent le langage pour tromper. Les lieux de travail ne sont pas des démocraties, et ils ne l’ont jamais été. Le lieu de travail offre un certain service ou produit, et ils emploient des personnes pour les aider à répondre aux besoins des clients / consommateurs. Un employeur et un employé concluent alors un échange contractuel. Je n’ai pas travaillé à plein temps depuis des décennies, mais je me souviens de la quantité de paperasse et de signatures requises par moi pour «sécuriser» mon emploi. Quoi qu’il en soit, ce sont des contrats, ce qui signifie que vous, l’employé, êtes dans une relation contractuelle. Cette illusion de «protections» et de «garanties» n’est que cela.

Dans cette relation contractuelle, ledit employé remplit certaines exigences de travail, reçoit un certain montant de rémunération avec un certain nombre de conditions (par exemple, des avantages, des congés payés, etc.) et des contrats pour travailler dans un certain nombre d’heures. autorisé par la loi.

Si un employé choisit d’accepter cela, signe tous ces documents et que sa vie professionnelle reste acceptable, alors l’employé reste dans les parages. Si l’employeur et l’employé choisissent de renégocier ce contrat pour des conditions différentes, c’est leur droit. La plupart du temps, cela se présente sous la forme d’examens annuels, d’une augmentation de salaire et de primes potentielles. Si les renégociations des employés ne donnent pas le résultat souhaité ou si l’employé ne peut plus respecter les conditions de travail, alors l’employé a parfaitement le droit de passer à autre chose et de résilier le contrat. L’employeur aussi. C’est ce que signifie «à volonté». Cela fonctionne dans les deux sens, et à mon époque en tant que personne physique de 9 à 5 ans, j’ai fait ces choix pour rester ou partir pour une meilleure opportunité. C’est toujours l’Amérique, après tout.

Trumka agit comme si les professionnels en activité étaient trop stupides pour pouvoir le faire sans l’aide d’un syndicat. Au lieu de cela, Trumka choisit de souligner le mode de vie et de fonctionnement des professionnels indépendants, prétend qu’il est abusif et «anti-travailleur», puis s’efforce de le démolir.

Même lorsque l’un des chapitres locaux de l’AFL-CIO de Trumka tente de faire exactement ce que j’ai décrit à plus petite échelle, indépendamment de la préoccupation syndicale plus large, Trumka essaie de le fermer. C’est l’état d’esprit «je peux le faire moi-même» qui dérange le plus ces types.

Un moyen de démontrer son indépendance vis-à-vis du Parti démocrate est de soutenir l’AFL-CIO du Vermont dans sa lutte contre @RichardTrumka. Trumka agit au nom des Dems pour mettre fin à tout signe d’organisation indépendante dans les syndicats aux États-Unishttps: //t.co/9NDwazawBN – Davey Heller (@socialist_davey) 20 mai 2021

Personne n’empêche une entreprise de former des syndicats, mais c’est ce qui se passe généralement: si le concept syndical de «démocratie sur le lieu de travail» aboutit à une décision selon laquelle leur présence n’est ni souhaitée ni nécessaire (comme ce fut le cas dans l’entrepôt d’Amazon à Bessemer, AL) , alors la réponse de l’Union est de crier au scandale et d’utiliser des tactiques de voyous pour fourrer leur agenda dans la gorge des gens.

Le cas de Marisa Zamora en est un parfait exemple.

Zamora est infirmière à Corpus Christi, au Texas, travaillant pour un hôpital HCA Holdings. En 2018, elle a cherché à éduquer ses collègues sur la façon dont ils pourraient se retirer du Comité d’organisation national des infirmières (NNOC), le syndicat qui contrôle l’hôpital où travaille Zamora.

Lorsque Zamora a demandé l’accès à l’accord de neutralité qui avait été conclu secrètement, sans la permission des travailleurs, elle a été refusée.

Comme l’explique la National Right to Work Foundation,

Les «accords de neutralité» sont des accords entre les responsables syndicaux et les employeurs, généralement à l’insu des employés sur le lieu de travail. Ils contiennent souvent des dispositions qui obligent les employeurs à faire taire l’opposition à la syndicalisation, à transmettre les renseignements personnels des travailleurs pour des campagnes coercitives de «vérification des cartes» qui contournent les protections d’une élection à scrutin secret, à donner aux organisateurs syndicaux un accès préférentiel au lieu de travail et même à garantir aux employeurs s’opposera aux efforts ultérieurs de révocation de l’accréditation ou de suppression du syndicat. Dans le cas de Zamora, elle a commencé à faire circuler des dépliants et d’autres documents en juin 2018 pour informer ses collègues de la manière dont ils pourraient obtenir un vote pour retirer l’accréditation du syndicat. Un mémoire soutenant ses exceptions raconte que les agents syndicaux «[ed] sur ses dépliants »et que les responsables de la HCA ont fait référence à un accord secret avec le syndicat lorsqu’ils lui ont refusé« l’accès à des publications sur des panneaux d’affichage protégés, où ses documents seraient protégés du vandalisme ». Zamora a par la suite demandé aux responsables du NNOC et de la HCA de lui montrer tout «accord de neutralité» qui aurait pu déclencher ces efforts pour bloquer ses droits et ceux de ses collègues. Toutes ses demandes ont été rejetées, malgré les déclarations des agents de la HCA qui indiquaient l’existence d’un «accord de neutralité».

Le cas de Zamora sera tranché par le NLRB, malgré cette interférence. Cependant, comme Strassel l’a expliqué dans son article ci-dessus, lors du licenciement très discutable par le président Biden de l’avocat général Peter Robb et de son remplacement par l’avocat général par intérim Peter Ohr, l’objectif de Biden était de faire un tour final autour de cette affaire, et des cas similaires, afin de maintenir ces pratiques illégitimes en place; garantissant ainsi le pouvoir de l’Union.

Heureusement, cette manœuvre semble avoir échoué… pour le moment. Ce que cela illustre, ce sont les coups de poing sans retenue employés par les syndicats à tous les niveaux pour rester insérés dans la vie des individus et des entreprises; que nous les voulions ou non. Si la loi PRO est adoptée, nous n’aurons plus ce choix.

Depuis la décision Janus, où les employés ont désormais le droit de se retirer de l’adhésion syndicale s’ils le souhaitent, les syndicats n’ont pas accepté l’inévitable: que leur engagement envers l’avenir du travail soit en décalage avec le travailleur américain et le professionnel indépendant dans le 21e siècle. Au lieu d’accepter ce coucher de soleil et de changer en conséquence, ils redoublent d’efforts pour détruire la vie professionnelle des employés et des professionnels indépendants par le biais de lois comme la loi PRO.

Trumka et sa cabale se nourrissent d’électricité et ne sont intéressés que par le financement de leur prochain repas.