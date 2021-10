Adoptez-moi Halloween mise à jour 2021 date de sortie et animaux de compagnie

Adopt Me a annoncé la date de sortie de sa mise à jour Halloween 2021 qui apportera de nouveaux animaux de compagnie ainsi qu’une maison effrayante.

Il y a eu beaucoup d’ajouts au jeu récemment avec des fans qui connaissent maintenant une chute. La carte est recouverte de la tête aux pieds d’arbres oranges et rouges et tout est très joli.

Mais, loin des feuilles colorées, il y a un manoir effrayant qui se cache dans l’ombre.

Adopte moi! | Mise à jour de la carte d’automne ! | Bande-annonce du compte à rebours de l’événement Halloween

Adoptez-moi Halloween mise à jour 2021 date de sortie

La date de sortie de la mise à jour Adopt Me Halloween 2021 est le 28 octobre.

Cela a été confirmé sur la chaîne YouTube officielle du jeu et un compte à rebours a maintenant commencé après le début de l’automne. C’est exactement le même jour de lancement que l’année dernière, donc cela ne devrait pas être trop surprenant pour les fans.

Avec le compte à rebours maintenant disponible, il y a un nouvel animal de compagnie particulier que les fans attendent.

Adoptez-moi Halloween mise à jour 2021 animaux de compagnie

L’un des nouveaux animaux de compagnie de la mise à jour Adoptez-moi Halloween 2021 semble être un poussin diabolique.

La chaîne YouTube officielle du jeu a une image d’une maison effrayante publiée dans son onglet communauté. Juste en face de la maison fantasmagorique se trouve un panneau d’interdiction sur lequel figure un poussin bleu.

Mis à part peut-être un poussin diabolique, le compte Twitter officiel a également taquiné un chien squelette.

les feuilles commencent toutes à tomber ! ?? le changement de carte d’automne et le compte à rebours d’Halloween seront publiés jeudi prochain 👻 pic.twitter.com/JmaNfQTeFl – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 6 octobre 2021

Modifications de la carte

L’un des changements de carte pour la célébration de la Saint-Sylvestre sera l’introduction d’une maison effrayante.

Il a des couleurs sombres et une atmosphère menaçante, et il a aussi des arbres avec des yeux brillants et des sourires effrayants. Si vous êtes assez courageux, vous pourrez passer le fantôme élégant et entrer dans ses portes une fois la mise à jour d’Halloween commencée.

