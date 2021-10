Adoptez-moi Halloween mise à jour 2021 heure de début, liste d’animaux de compagnie et boîte mystère

La date de sortie et l’heure de début de la mise à jour Adopt Me Halloween 2021 sont presque là et les développeurs ont confirmé sa liste d’animaux de compagnie et en ont taquiné une autre dans une boîte mystère.

Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde du jeu avec l’arrivée de l’automne apportant des feuilles oranges et rouges partout. Les fans ont également vu l’arrivée d’un animal de compagnie Glamicorn Purse, et vous n’avez que jusqu’au 28 octobre pour l’obtenir dans le magasin de chapeaux.

Alors que le temps presse pour obtenir le sac à main Glamicorn, la bonne nouvelle est que demain, vous pourrez explorer la maison hantée sinistre et effrayante du jeu.

À quelle heure est la mise à jour Halloween 2021 pour Adoptez-moi ?

La date de sortie de la mise à jour Adoptez-moi Halloween 2021 est le 28 octobre et son heure de début devrait être 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 BST.

Alors que l’événement Hallow’s Eve commencera jeudi, les développeurs ont teasé une vidéo de présentation le 27 octobre. Cette vidéo sera téléchargée 24 heures avant le début de l’événement, alors consultez la chaîne YouTube officielle du jeu aux heures ci-dessus aujourd’hui.

Avec le compte à rebours de plus en plus court, il y a beaucoup d’animaux mignons et effrayants auxquels vous devez vous attendre pour mettre une laisse.

Adoptez-moi Halloween mise à jour de la liste des animaux de compagnie 2021

Vous trouverez ci-dessous la liste des animaux de compagnie pour la mise à jour Adoptez-moi Halloween 2021 :

Dragon Fantôme Licorne Maléfique Chien Maléfique Maman Chat Squelette Chien Dragon Ombre

Bien que nous en connaissions six, le compte Twitter officiel du jeu a taquiné un autre ajout. C’est dans une petite boîte noire qui ressemble à une maison effrayante couverte de toiles d’araignée.

Il est possible que la créature soit une araignée, mais d’autres ont deviné une chauve-souris. Nous mettrons à jour cet article quand nous le saurons.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

les feuilles commencent toutes à tomber ! ?? le changement de carte d’automne et le compte à rebours d’Halloween seront publiés jeudi prochain 👻 pic.twitter.com/JmaNfQTeFl – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 6 octobre 2021

Maison hantée

L’un des aspects les plus excitants du prochain événement Hallow’s Eve est qu’il permettra enfin aux joueurs d’explorer la maison hantée du jeu.

La maison sombre et menaçante s’attarde en arrière-plan depuis la mise à jour d’automne et nous pourrons l’explorer demain. Mis à part son apparence inquiétante, le compte Twitter a taquiné un puits avec un brouillard vert menaçant ainsi qu’un bassin d’eau précédé d’un panneau «interdiction de nager».

Pendant que vous attendez le début des célébrations de la Hallow, vous pouvez écouter la bande originale du jeu Halloween Night.

