Adoptez une résolution de condoléances pour les agriculteurs décédés pendant l’agitation ; nommer un vice-président : le Congrès écrit au président de Lok Sabha

Le parti du Congrès a écrit aujourd’hui au président de Lok Sabha, Om Birla, pour l’exhorter à adopter une résolution de condoléances pour les agriculteurs qui ont perdu la vie lors de l’agitation des agriculteurs et a également exhorté le président à lancer le processus de nomination de son adjoint. Les lettres du chef de l’opposition et député de Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury sont arrivées deux jours avant le début de la session d’hiver du Parlement du 29 novembre.

« Je voudrais sincèrement vous demander, en signe de respect envers notre ‘Annadata’, que la Chambre adopte à l’unanimité une résolution de condoléances pour les agriculteurs qui ont perdu la vie lors de l’agitation des agriculteurs. L’adoption de la résolution à la Chambre exprimera notre gratitude pour le sacrifice que nos frères agriculteurs ont fait à la nation », a déclaré Chowdhury dans une lettre à Birla tout en souhaitant un bon déroulement de la session d’hiver.

Dans une autre lettre, Chowdhury a déclaré que la nomination du vice-président aidera Birla à mener à bien les affaires de la maison.

Citant l’article 93 de la Constitution qui appelle à la sélection du président et du vice-président le plus tôt possible après la vacance des postes, Chowdhury a écrit : « La Haute Cour de Delhi a demandé au gouvernement central d’expliquer sa position sur une pétition qui prétendait garder le poste vacant de vice-président de la Lok Sabha est une violation de l’article 93 de la Constitution. Compte tenu de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir lancer le processus de nomination du vice-président, car cela vous aiderait à mener à bien les travaux de la Chambre. »

Chowdhury avait également écrit plus tôt au président pour pourvoir le poste le plus tôt possible. Le poste est vacant depuis plus de deux ans, depuis les sondages Lok Sabha 2019.

