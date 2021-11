Adoption croissante de la conformité pour un espace crypto plus sûr

Les nouvelles crypto-monnaies et plateformes de trading prolifèrent. Les blockchains augmentent à la fois en nombre et en longueur. Les jetons non fongibles (NFT) font leur entrée dans le grand public. En d’autres termes, le monde de la cryptographie est méconnaissable depuis ses débuts. Mais parallèlement à cette croissance, la criminalité cryptographique est également en hausse. La gestion de cette menace est vitale pour garantir un commerce sûr et légal.

En 2013, il semblait que les forces de l’ordre se familiarisaient avec la cryptographie. Cette année-là, le FBI a fermé le marché du darknet de Silk Road (essentiellement une plaque tournante pour la drogue) et a saisi 26 000 BTC. Mais les choses ont changé depuis, presque méconnaissables.

Ces dernières années, Ethereum a conduit à la croissance exponentielle de la finance décentralisée (DeFi). CryptoKitties, qui a commencé comme une blague pour les joueurs, a conduit à la prolifération des NFT. Ceux-ci sont maintenant vus partout, de l’image de marque des équipes sportives au monde de l’art, où ils sont devenus si bien établis qu’ils sont vendus chez Sotheby’s.

Sans surprise, il y a également eu une explosion du nombre de plateformes de trading qui prennent en charge les actifs numériques, avec un nombre croissant de banques se joignant à l’action.

Chaque étape d’adoption, chaque nouveau réseau et chaque dollar supplémentaire qui entre dans cette classe d’actifs en évolution rapide apporte de nouveaux défis. Dans cet écosystème en évolution, il y a de plus en plus de blockchains à analyser pour les activités criminelles, tandis que les fonds se déplacent facilement sur plusieurs réseaux.

Si les enjeux n’étaient pas déjà assez élevés, l’acceptation générale des crypto-monnaies évolue plus rapidement que quiconque aurait pu le prédire. Mais avec cette acceptation vient la responsabilité de s’assurer que la criminalité n’est pas aidée ou encouragée de quelque manière que ce soit. Dans un environnement décentralisé, anonyme et sans permission, comment faire ?

Atténuer les risques de contrepartie

Lorsque Bitfury a lancé Crystal Blockchain Analytics en janvier 2018, le fondateur Valery Vavilov a déclaré à CoinDesk : « L’industrie a besoin d’outils très conviviaux pour que vous puissiez suivre les transactions bitcoin et voir si cette adresse bitcoin dont vous recevez de l’argent est verte ou noire. . «

Cet objectif n’a pas changé. Crystal Blockchain entreprend l’analyse et la surveillance des transactions cryptographiques pour les échanges, les banques et les exigences de conformité anti-blanchiment d’argent (AML) des IF. En évaluant les risques de contrepartie en temps réel, il offre aux institutions un outil précieux dans la lutte contre la crypto-criminalité.

Alors que les marchés de la cryptographie deviennent plus étroitement liés et que des liens se tissent entre les chaînes de blocs, il est essentiel de connecter les points sur plusieurs réseaux pour éviter les sauts de chaîne par les criminels cherchant à dissimuler des activités illégales. Le volume considérable d’utilisateurs et de transactions signifie également que les données doivent être présentées immédiatement et clairement, d’autant plus que les crimes liés à la cryptographie et les escroqueries au protocole DeFi continuent de faire la une des journaux.

Les enquêtes de Crystal couvrent de plus en plus non seulement plusieurs chaînes de blocs, mais également plusieurs juridictions (un processus qui reste difficile pour les forces de l’ordre). De cette façon, l’analytique joue un rôle essentiel dans la connexion des transactions et des portefeuilles dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale et le blanchiment d’argent.

Crystal rassemble des données provenant de plusieurs sources, y compris des laboratoires de recherche sur le darknet et les ransomwares qui fournissent une grande variété de données. Cette approche est complétée par des algorithmes qui regroupent automatiquement les transactions suspectes, un processus qui peut prédire ce qui se passera ensuite et identifier les modèles rapidement. L’utilisation rigoureuse de l’apprentissage automatique garantit que les capacités et l’infrastructure de Crystal évoluent constamment.

Tout cela alimente les évaluations en temps réel, fournissant des scores de risque à jour pour les transactions, les adresses et les entités couvrant plusieurs blockchains. Dans un monde toujours en ligne, où les affaires évoluent rapidement et l’argent encore plus rapidement, ces outils permettent aux utilisateurs de Crystal de prendre rapidement des décisions éclairées.

À mesure que le monde de la cryptographie s’est diversifié, les types de clients qui ont besoin de l’aide de Crystal se sont également diversifiés. Les nouveaux utilisateurs incluent les journalistes d’investigation et financiers, les détaillants effectuant une diligence raisonnable, les avocats et les auditeurs impliqués dans des litiges et les processeurs de paiement chargés d’ouvrir la crypto aux commerçants et aux consommateurs. Les sociétés de renseignement comme Crystal jouent un rôle essentiel pour rendre ces actifs numériques plus sûrs pour tous.