adoption croissante du bitcoin et de la crypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Il semble y avoir une marque augmentation de l’adoption du bitcoin et des crypto-monnaies au Nigeria.

Premièrement, le pays s’est hissé à la deuxième place mondiale en termes de volumes de BTC échangés.

Le Nigeria 🇳🇬 est désormais 2ème mondial pour le trading de #bitcoin. Le volume en dollars de #bitcoin reçu par les utilisateurs au Nigeria en mai était de 2,4 milliards de dollars, contre 684 millions de dollars en décembre dernier, selon Chainalysis. – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 31 juillet 2021

Plus précisément, selon les données de Chainalysis, le volume de bitcoin reçu par les Nigérians en mai s’élevait à 2,4 milliards de dollars, contre moins de 0,7 $ en décembre 2020. Autrement dit, il y a eu une croissance de plus de 200 % en cinq mois.

Cette augmentation se reflète également dans l’analyse des échanges combinés sur les plateformes P2P LocalBitcoins et Paxful.

En fait, au dernier trimestre, il y a eu une volume total des échanges de bitcoins dans le pays d’environ 111 millions de dollars, contre 106 millions au trimestre précédent. En prolongeant la comparaison sur les six derniers mois, le volume négocié était de 217 millions de dollars, contre 170 millions de dollars au cours des six mois précédents. En d’autres termes, l’augmentation du volume des transactions sur ces deux plateformes P2P au cours des six derniers mois a été de près de 30%.

Il est à noter que le deuxième pays africain en termes de volume d’échanges sur ces plateformes est le Kenya, mais avec des volumes deux fois et demi inférieurs. Cependant, il convient de mentionner que le Nigeria compte 210 millions d’habitants, tandis que le Kenya en compte environ 55 millions.

Avec ces chiffres, L’Afrique est désormais devenue la région du monde avec le plus grand volume d’échanges de bitcoins sur les plateformes P2P, devant l’Amérique du Nord et l’Asie. Seule la combinaison des volumes de l’Amérique du Nord avec ceux de l’Amérique du Sud révélerait des volumes plus élevés.

Par ailleurs, une augmentation significative des transferts de BTC avait déjà été constatée en juin.

Le Nigeria, moteur de l’adoption du Bitcoin

Le fait est que le Nigeria traverse une période très particulière, notamment d’un point de vue économique et financier, avec la monnaie locale, le Naira nigérian (NGN), qui s’est déprécié de 23% par rapport au dollar américain au cours des cinq dernières années.

Le gouvernement local semble incapable de résoudre les problèmes économiques et financiers, d’arrêter la dévaluation de la monnaie locale ou d’arrêter l’adoption du bitcoin et des crypto-monnaies. Il a en fait essayé il y a des mois de mettre les freins, mais a échoué.

Bon nombre des problèmes récents découlent de la conséquences de la pandémie en cours et ont conduit à un mécontentement et à des manifestations qui ont entraîné des affrontements avec les autorités, faisant des dizaines de morts et de blessés.

Bref, la répression gouvernementale est dure, même dans la sphère économique, à tel point que de nombreux Nigérians choisissent les crypto-monnaies également pour se protéger d’une éventuelle intervention gouvernementale sur leurs actifs.

Un article récent du Guardian révèle une situation critique et complexe, dans laquelle Bitcoin et crypto-monnaies commencent à jouer un rôle important. En fait, les contrôles de plus en plus insistants sur les flux de capitaux sortants poussent de plus en plus de Nigérians à utiliser des devises décentralisées que ces restrictions ne peuvent affecter, ce qui conduit à l’adoption massive du bitcoin et de certains altcoins.

Il est probablement encore très tôt pour pouvoir deviner comment cette histoire va se terminer, mais ce qui est sûr, c’est que il existe aujourd’hui une alternative aux monnaies contrôlées par l’État, et que cette alternative peut être utile lorsque les États restreignent la liberté de circulation de l’argent de leurs citoyens.