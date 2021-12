Adoption de l’hydrogène : le méthanol peut donner un coup de fouet à l’agenda

Pour mettre les choses en perspective, la production d’un kg d’hydrogène nécessite 55 kWh d’énergie renouvelable, tandis que le méthanol peut être reformé en 1 kg d’hydrogène avec 0,04 kWh. (Image représentative)

Dans ce qui peut pousser l’agenda pour promouvoir l’adoption de l’hydrogène comme carburant alternatif et aider le pays à atteindre les objectifs d’émissions de carbone dans le cadre du dernier accord COP26, les experts ont trouvé un moyen de réduire le coût global de production et de transport de l’hydrogène de plus de moitié. .

Le méthanol, utilisé comme carburant propre dans diverses applications automobiles, maritimes et industrielles, peut être utilisé comme vecteur liquide d’hydrogène dans des conteneurs normaux à température ambiante, contrairement à l’hydrogène qui nécessite des conteneurs cryogéniques spécialisés et coûteux pour le transport. Une molécule de méthanol a le rapport hydrogène/carbone le plus élevé par rapport à n’importe quel carburant liquide, et son utilisation comme vecteur d’hydrogène supprime non seulement le coût du transport de l’hydrogène, mais réduit également le coût de conversion de plus de 90 %. L’hydrogène vert est actuellement produit par électrolyse de l’eau à l’aide d’énergies renouvelables, ce qui est un procédé très coûteux, contrairement à la production d’hydrogène à partir de méthanol. Pour mettre les choses en perspective, la production d’un kg d’hydrogène nécessite 55 kWh d’énergie renouvelable, tandis que le méthanol peut être reformé en 1 kg d’hydrogène avec 0,04 kWh.

Selon un rapport du Methanol Institute, une association mondiale pour le commerce du méthanol, les piles à combustible au méthanol utilisent l’hydrogène comme carburant pour produire de l’électricité propre. Le méthanol peut être facilement reformé en hydrogène par un processus catalytique à une température de 200-300°C. Les grands reformeurs ou convertisseurs peuvent reformer le méthanol dans les stations-service pour produire de l’hydrogène pour les voitures à pile à combustible. Les réformateurs peuvent également être déployés aux côtés des piles à combustible pour fournir de l’électricité propre aux tours de télécommunications, aux chantiers de construction et aux bouées océaniques.

Timothy Chan, directeur adjoint des affaires gouvernementales et publiques, Asie et Moyen-Orient au Methanol Institute, a déclaré à FE que «dans les véhicules électriques, la technologie des piles à combustible fonctionne comme un prolongateur d’autonomie, nécessitant un entretien minimal et occupant moins d’espace sur le véhicule. Les piles à combustible sont déployées pour le reformage à bord des véhicules lourds comme les camions, les navires et les trains. »

L’Inde produit actuellement 1 million de tonnes métriques de méthanol par an, et la demande devrait atteindre 46,75 tonnes lakh d’ici 2030. Le NITI Aayog a récemment publié un article qui dit que le mélange de méthanol est plus compétitif que le mélange d’éthanol, soutenant son utilisation comme un coût- carburant alternatif efficace.

Des entités comme Coal India Limited (CIL) et la NTPC prennent déjà des mesures pour produire et promouvoir le méthanol. NTPC a récemment demandé à Carbon Clean et à Green Power International de mettre en place une usine de démonstration de conversion de dioxyde de carbone en méthanol à NTPC Vindhyachal. En 2018, Assam Petrochemicals (APL), en collaboration avec le gouvernement de l’Assam et NITI Aayog, a déployé 300 foyers au méthanol pour les résidents de la colonie APL, suscitant une bonne réponse. Gujarat State Fertilizers and Chemicals a repris ses efforts pour répondre à la demande intérieure prévue de méthanol, tandis que Rashtriya Chemicals and Fertilizers a redémarré son usine de méthanol à Trombay.

Shubhranshu Patanaik et Debasish Mishra, partenaires chez Deloitte India, affirment que s’il existe des technologies pour l’utilisation de carburants verts alternatifs, le plus grand défi est de créer une demande pour eux aux coûts élevés existants, avec un grand nombre de politiques étant nécessaires pour inciter leur production et créer une demande à grande échelle.

« Le méthanol en tant que vecteur d’hydrogène pour les véhicules long-courriers est un concept qui est encore dans au moins 5 à 6 ans. Peu d’industries envisagent d’utiliser des pipelines pour transporter l’hydrogène car il est hautement inflammable, même si son transport à travers des conteneurs est très coûteux. Dans ces circonstances, le méthanol et l’ammoniac sont deux options qui seraient envisagées pour le transport de l’hydrogène », explique Patanaik.

