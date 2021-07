« Adoption des paiements numériques chez les commerçants, les kiranas les plus efficaces grâce au principe « ABC-D » »

Lorsque la technologie est conçue de manière intuitive, elle est plus susceptible d’avoir un impact et une adoption durables parmi les nouveaux utilisateurs.

Crédit et financement pour les MPME : Alors que 80 % des consommateurs indiens changent de préférence en faveur des paiements numériques, les commerçants des magasins kirana aux vendeurs de rue doivent être autorisés à les accepter. Le Fonds de développement des infrastructures de paiement (PIDF) alimenté par la Reserve Bank of India (RBI), opérationnalisé plus tôt cette année, a lancé l’effort ciblé pour faire évoluer l’architecture d’acceptation des paiements pour les petits commerçants dans les centres de niveau 3 à 6 et les États du Nord-Est. L’objectif derrière le PIDF est de parvenir à une « terminalisation pan-indienne », ou de fournir à tous les commerçants indiens un point de contact d’acceptation de paiement numérique.

Comprendre les besoins et les expériences des commerçants locaux sera déterminant pour parvenir à la finalisation à l’échelle nationale. D’après notre expérience, l’adoption des paiements numériques est plus efficace et durable lorsqu’elle suit ce que nous appelons le principe « ABC-D ». C’est-à-dire que les instruments d’acceptation des paiements doivent être « accessibles » et « abordables », démontrer les « avantages » qu’ils apportent, « pratique » à adopter et « fiable ».

Les prestataires de services de paiement (PSP) ont un rôle de catalyseur à jouer pour rendre la technologie de paiement accessible et abordable. Au rythme auquel les PSP investissent dans le développement de solutions d’acceptation localement pertinentes et à faible coût, l’Inde pourrait bien devenir une économie d’échelle dans les solutions d’acceptation. Un parangon de cette innovation dans l’infrastructure de point de vente numérique (PoS) est le code QR, qui a permis aux commerçants d’accepter de manière transparente les paiements avec une simple pancarte. En outre, l’innovation dans les interfaces de points de vente numériques et mobiles (mPos) avec des solutions de bricolage (bricolage) telles que Soft PoS, où le propre téléphone mobile intelligent d’un commerçant devient un appareil PoS, avec des coûts de matériel et d’installation nuls pour les commerçants, pourrait adresser massivement écarts d’acceptation du côté de l’offre. Avec les solutions d’acceptation DIY and bring your own (BYO), le coût du matériel peut être éliminé et la vitesse d’intégration d’un commerçant dans des coins reculés et inaccessibles du pays peut être améliorée.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

La technologie d’acceptation doit également être conçue pour démontrer clairement les avantages qu’elle apporte à la vie des gens et aux entreprises. Une interface d’acceptation peut servir de passerelle pour que les commerçants se connectent à l’économie numérique et accèdent à des services financiers plus complexes. Aujourd’hui, les petites entreprises peuvent demander des prêts en utilisant les données d’acceptation des paiements telles que les dossiers de vente, les factures et les créances, au lieu de l’historique de crédit. En utilisant des méthodes similaires basées sur les données, les PSP pourraient étendre davantage de services bancaires, tels que les paiements B2B, les assurances, les envois de fonds et autres SVA aux petites entreprises. Cela pourrait avoir un puissant effet multiplicateur sur l’inclusion financière.

Pour que les dispositifs d’acceptation soient largement adoptés par les utilisateurs novices, ils doivent être pratiques et conviviaux. Lorsque la technologie est conçue de manière intuitive, elle est plus susceptible d’avoir un impact et une adoption durables parmi les nouveaux utilisateurs. Tout comme le code QR a rendu les paiements plus efficaces pour les commerçants sans machine de point de vente, comprendre le fonctionnement des petits commerçants, comme leur utilisation des téléphones multifonctions, les langues régionales, des paiements plus rapides et des coûts inférieurs, peut simplifier l’acceptation des paiements.

Dans un pays où les micro-transactions constituent une part substantielle de l’économie, il est essentiel qu’une infrastructure fiable et stable soit disponible pour s’adapter au passage aux modes de paiement numériques. De nombreux commerçants trouvent les paiements numériques peu fiables en raison des frictions liées aux points de vente, des contraintes du réseau et de la mauvaise connectivité du dernier kilomètre, qui entraînent souvent des abandons et des échecs de transactions. Cela affecte non seulement l’expérience de l’utilisateur final, mais aussi la confiance globale dans l’adoption et l’acceptation des paiements numériques.

Dans le cadre de son bac à sable réglementaire, la RBI a aidé les entreprises fintech et les startups à piloter des technologies d’acceptation des paiements basées sur la communication en champ proche (NFC), les ondes sonores, la biométrie, le hors ligne et la reconnaissance vocale. L’élimination du besoin de connectivité de données pour les transactions numériques, en particulier les paiements de personne à commerçant (P2M), peut améliorer considérablement la fiabilité des paiements numériques en temps réel. Alors que le gouvernement et l’industrie continuent d’améliorer l’ABCD de la technologie d’acceptation des paiements, nous pourrions intégrer des millions de marchands « nouveaux au paiement numérique » dans le courant financier dominant.

Rajeev Kumar est vice-président principal, Développement des marchés, Asie du Sud chez Mastercard. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.