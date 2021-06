Adoption du Bitcoin en Amérique centrale et du Sud ?

Comparer

Avec la décision d’El Salvador d’accepter Bitcoin En tant que moyen de paiement officiel, le petit pays d’Amérique centrale a fait l’éloge de la plus ancienne crypto-monnaie. Bien sûr, c’est le Salvador, ce n’est pas exactement une économie énorme et assez insignifiante dans le monde financier mondial. Cependant, l’acceptation par l’État de BTC c’est une explosion.

Le président du Salvador a également modifié sa photo de profil sur Twitter : le laser rouge tire dans ses yeux ! De quoi parle ce phénomène ? Pourquoi de plus en plus de personnalités de l’espace crypto et maintenant les sénateurs américains ont des yeux laser sur Twitter ? Nous avons examiné la tendance des yeux rouges et vous avons montré une petite sélection d’yeux laser proéminents.

L’actualité du Salvador chevauche probablement toutes les autres actualités de la semaine : le fait qu’un pays accepte le Bitcoin comme moyen de paiement officiel pourrait représenter un modèle prometteur pour les pays en difficulté économique ou les pays à forte inflation. Ces pays deviennent également plus indépendants du système bancaire international SWIFT. Ce système permet des transferts vers n’importe quel pays connecté au système.

Des pays comme l’Iran ou Cuba sont exclus de SWIFT par les États-Unis, qui peuvent exercer un grand pouvoir sur le système. Cependant, l’UE et la Russie s’efforcent de devenir plus indépendantes du système financier contrôlé par les États-Unis. Les partisans du Bitcoin, qui se sont multipliés ces derniers mois, s’intéressent également à l’indépendance et à la liberté financières.

Surtout sur Twitter, la tendance s’est développée ces derniers mois pour montrer votre soutien à Bitcoin avec des yeux laser rouges sur la photo de profil. Surtout, des personnalités de l’espace crypto ont bien sûr rejoint cette tendance.

Mais même des personnalités qui ne viennent pas directement du secteur financier ou crypto avaient entre-temps exprimé leur enthousiasme les yeux rouges. Dont Tom Brady, le plus grand footballeur de l’histoire, et Paris Hilton, connu pour être connu.

Mais des gens en politique comme la sénatrice républicaine du Wyoming Cynthia Lummis avaient déjà les yeux rouges vifs. L’État américain a une politique favorable à la cryptographie. Cela est dû au froid et aux bas prix de l’électricité, deux facteurs favorables à l’activité minière de Bitcoin.

Le dernier du groupe des yeux laser est désormais le président du Salvador : hier, il a mis en ligne une nouvelle photo de profil sur Twitter dans laquelle il a les yeux rouges de Bitcoin. Ce qui est excitant, c’est que les politiciens du Brésil et de l’Argentine, deux pays aux économies en difficulté, ont fait de même que le président d’El Salvador, le “premier pays du Bitcoin”.

Sera-ce une vague d’adoption de Bitcoin qui afflue d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale à travers le monde ? Dur à dire. C’est certainement positif pour une adoption plus institutionnelle et une sensibilisation générale à la CTB.

