Adoption du cloud : aider les banques dans leur transition vers le cloud

Venkatramana Gosavi, vice-président senior et responsable mondial des ventes et des alliances, Infosys Finacle

Le cloud est passé d’un catalyseur de transformation technique à un catalyseur de transformation métier qui fournit une plate-forme agile, résiliente et évolutive pour l’innovation et la croissance. Compte tenu des avantages, l’adoption du cloud est une nécessité pour les institutions financières qui aspirent à mener la course à la transformation numérique et à obtenir des améliorations significatives des performances commerciales, a déclaré Venkatramana Gosavi, vice-président senior et responsable mondial des ventes et des alliances, Infosys Finacle. Récemment, Infosys Finacle, qui fait partie d’EdgeVerve Systems, une filiale à 100 % d’Infosys, et IBM se sont associés pour aider les banques à accélérer leur transition vers le cloud. Dans ce cadre, Finacle Digital Banking Solution Suite sera disponible sur Red Hat OpenShift et IBM Cloud pour les services financiers.

Les responsables de l’entreprise ont déclaré que cette collaboration aidera les banques à faire évoluer leur transformation commerciale, à devenir plus agiles et à alimenter leur croissance avec un portefeuille de produits et de services à la demande. Il aidera également les banques à atteindre une connectivité transparente de l’écosystème et à offrir une expérience bancaire de classe mondiale à leurs clients, et leur permettra de répondre aux exigences de conformité et de sécurité requises. « La suite de solutions cloud native de Finacle est conçue pour aider les banques à libérer cette valeur », a déclaré Gosavi. « Ensemble avec Infosys Cobalt – un ensemble robuste de services, de solutions et de plates-formes cloud, et notre collaboration avec Red Hat et IBM, nous aidons les clients à réaliser les avantages du cloud hybride ouvert pour la prochaine génération d’innovation en matière de services financiers. »

Le déploiement de la suite de solutions Finacle avec Red Hat OpenShift entièrement géré sur IBM Cloud for Financial Services est conçu pour réduire considérablement les délais de préparation de l’infrastructure totale, ce qui se traduit par une période plus courte pour l’intégration et la mise en service des clients ; une plate-forme de déploiement d’applications plus cohérente qui permet d’accélérer l’intégration des clients, tout en offrant une meilleure visibilité, un meilleur contrôle et une isolation des données. Les banques peuvent tirer parti de l’infrastructure élastique du déploiement cloud pour les applications Finacle afin d’évoluer à la demande, améliorant ainsi considérablement l’efficacité de l’approvisionnement.

Gaurav Sharma, vice-président d’IBM Cloud and Cognitive Software, a déclaré : « Avec la migration de charges de travail critiques vers le cloud, IBM Cloud for Financial Services est conçu pour aider les institutions à accélérer l’adoption du cloud hybride et à stimuler la croissance des revenus tout en répondant aux besoins. pour la sécurité, l’innovation ouverte et la conformité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.