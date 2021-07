Adoption du cloud : la solution ERP cloud de SAP donne aux entreprises indiennes une cure de jouvence numérique

Proposé sur abonnement, RISE with SAP offre aux organisations une toute nouvelle façon de reconcevoir les processus pour de meilleurs résultats commerciaux.

La transformation numérique est devenue critique. De plus en plus d’entreprises choisissent d’exécuter l’informatique d’entreprise dans le cloud », déclare Kulmeet Bawa, président et directeur général de SAP Indian Subcontinent. Les entreprises indiennes adoptent de plus en plus le cloud, et « RISE with SAP » est à l’avant-garde, les amenant à découvrir les avantages tangibles de la transformation numérique basée sur le cloud.

La solution ERP cloud du fabricant allemand de logiciels d’entreprise « RISE with SAP » est une offre holistique de transformation d’entreprise en tant que service. « Il s’agit d’un ensemble de produits, d’outils et de services qui répond aux besoins de nos clients alors qu’ils se lancent dans leur transition vers le cloud », déclare Bawa. « RISE with SAP est une transformation commerciale en tant que service qui permet aux entreprises d’accélérer et de simplifier leurs transformations au-delà d’une simple migration technique et de progresser numériquement dans leur transition vers le cloud. »

Certaines des entreprises indiennes qui ont adopté RISE avec SAP dans ces conditions de marché en évolution rapide sont Ola Electric – un acteur de premier plan dans le secteur de la mobilité électrique, Wakefit Innovations – les leaders des solutions de sommeil innovantes, Neogen Chemicals – l’un des plus grands fabricants de brome dérivés, sels de lithium et composés de Grignard, KLT Automotive and Tubular Products, un acteur de premier plan dans les solutions de mobilité et d’ingénierie automobile et Pacific Development Corp, l’un des principaux promoteurs immobiliers en Inde.

Nakul Markhedkar, directeur, Vikran Engineering & Exim, partage son expérience avec le déploiement de RISE avec SAP : « Dans notre effort pour devenir un leader dans les industries EPC, il était important pour nous de rationaliser et de configurer nos processus métier de manière à nous a aidés à accéder à tous nos projets à tout moment, n’importe où. La solution ERP cloud de SAP nous offre cette flexibilité et nous permet d’accéder de manière transparente à toutes nos fonctions et données commerciales sur une seule plateforme en temps réel.

En adoptant RISE avec SAP, RA Chem Pharma a franchi une étape importante vers son parcours de transformation numérique. « Cela nous permettra de bâtir une base solide dans l’industrie pharmaceutique indienne et de soutenir notre vision de fournir des solutions de qualité, abordables et innovantes en matière de médecine et de traitement », a déclaré Venkat Srinivas, directeur informatique de la société.

