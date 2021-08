Adoption étonnamment faible du modèle de frais de mineur EIP-1559 sur Ethereum ⋆ Crypto nouveaux médias

Jeudi 5 août, le hardfork londonien tant attendu a finalement été mis en service avec la mise en œuvre du protocole EIP-1559. Cependant, il semble que l’adoption du modèle de frais de mineur EIP-1559 commence lentement.

Les données fournies par Nansen montrent que seulement 5% des transactions Ethereum utilisent actuellement le modèle EIP-1559. Cela indique que la plupart des transactions utilisateur actuelles ne sont pas passées à EIP-1559.

Cependant, la gravure d’ETH a démarré sur une bonne note. Les données d’Etherchain montrent que 4371 pièces ETH ont été brûlées jusqu’à présent à un taux de 3,04 ETH/minute. Compte tenu du prix actuel de l’ETH de 2762 $, plus de 12 millions de dollars d’ETH ont été brûlés sur la blockchain.

Cependant, le taux d’approvisionnement en Ethereum reste considérablement plus élevé que le taux de combustion. Cependant, la combustion d’ETH a certainement exercé une certaine pression sur l’inflation de l’offre d’ETH, la réduisant de 3,3% au cours de l’année à moins de 2,65 %.

Mais pourquoi le prix du gaz ETH a-t-il grimpé?

Selon les données de BitInfoCharts, le prix moyen du gaz ETH a grimpé à 15 $ à la suite de l’EIP-1559. C’est surprenant puisque la mise en œuvre du protocole était censée réduire les coûts de transaction.

Trent.eth, chercheur sur l’écosystème Ethereum, en explique la raison. Il note qu’il y a eu peu de baisses majeures du NFT entraînant une congestion. De plus, de nombreux échanges désactivent des fonctions dans une fenêtre autour de la mise à niveau du réseau.

Cela crée une demande refoulée qui ne diminue qu’une fois que chaque échange a été satisfait de la stabilité de la chaîne. Il explique en outre : « Certains mineurs fixent une limite de gaz inférieure à 30 mm, ce qui nous donne un objectif d’environ 13,5 mm de gaz. Comparativement, la limite de gaz avant la mise à niveau était de 15 mm → moins d’espace de bloc disponible → une réduction du débit 4. Résultat positif → volatilité du marché des ETH → augmentation des prix du gaz ».

L’image sera plus claire au cours de la semaine prochaine alors que de plus en plus d’échanges mettent en œuvre les mises à niveau du réseau.

