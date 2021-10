Adoption institutionnelle de la cryptographie : trois facteurs à surveiller

Source : Adobe/LizFoster

Alex Laughton-Scott est directeur associé et James Butterfill est stratège en investissement dans une grande société européenne d’investissement dans les actifs numériques CoinShares.

_____

Liens sponsorisés

Le 5 octobre, le bitcoin (BTC) a franchi la barre des 50 000 USD. Beaucoup se sont demandé si la récente analyse technique suggérait qu’il se préparait à dépasser le précédent record de 64 000 USD.

Ce que nous considérons comme plus important, c’est qu’il existe un certain nombre de facteurs matériels dans l’industrie des actifs numériques qui n’ont pas coexisté jusqu’à présent. Ensemble, ceux-ci nous amènent à la question de savoir si nous pouvons être sur le point de l’adoption institutionnelle.

Nous analysons et expliquons trois de ces facteurs ci-dessous :

1. Règlement

À la suite de la dernière interdiction imposée par la Chine le 24 septembre, le monde s’est tourné vers les États-Unis pour obtenir des éclaircissements de la part des régulateurs et des législateurs sur leur position envers les crypto-monnaies. Réserve fédérale Jerome Powell est notoirement méfiant envers les actifs numériques et le nouveau Commission de Sécurité et d’Echanges Le président de la SEC, Gary Gensler, a d’abord semblé avoir un état d’esprit similaire, adoptant une approche prudente et sans engagement quant à la façon dont la SEC envisage de les traiter.

Pour donner un coup de pouce à l’industrie de la cryptographie et à l’intérêt institutionnel associé, Jerome Powell et Gary Gensler ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies les 30 septembre et 5 octobre respectivement. Ajoutez à cela le soutien que Gensler a réitéré pour un fonds négocié en bourse (ETF) à terme basé sur le bitcoin le 29 septembre, ainsi que ses récents commentaires selon lesquels le bitcoin pourrait être considéré comme une « réserve de valeur » et une image commence à émerger que le régulateur le plus influent au monde commence à se réchauffer à la crypto (dans des limites raisonnables).

La SEC s’est efforcée d’autoriser les ETF Bitcoin adossés à du bitcoin physique, étant donné qu’une grande partie des transactions sous-jacentes a lieu sur des bourses non réglementées.

L’alternative serait d’autoriser un ETF à terme via une bourse réglementée telle que le FMC. Cela répondrait aux préoccupations concernant la surveillance du marché, mais les produits adossés à des contrats à terme sont souvent inférieurs à ceux basés sur le marché au comptant. Avec des volumes de contrats à terme CME Bitcoin totalisant 51 milliards USD le mois dernier, ayant augmenté de 236 % en glissement annuel selon les données du Block, il y a eu beaucoup d’optimisme quant au fait de s’appuyer sur les marchés à terme pour lancer les premiers ETF.

Une série d’ETF à terme bitcoin ont été récemment soumis à la SEC, et des indications sur la façon dont la SEC les abordera sont attendues dès le 18 octobre de cette année (remarque : on peut apprendre peu de choses du choix récent de la SEC de retarder ses décisions sur quatre applications, car elles étaient basées sur des données physiques et non à terme). Si la SEC approuve un ETF bitcoin pour la première fois, les investisseurs institutionnels seront rassurés par un feu vert proverbial, de nombreux investisseurs s’attendant à ce que les investisseurs affluent dans l’espace à suivre.

2. Adoption

Les partisans et les détracteurs ont récemment comparé le bitcoin à Internet en 1997. Le bitcoin a augmenté à un taux annuel de 113%, contre une croissance d’Internet à cette époque de 63%. Si l’adoption du bitcoin ralentissait par rapport à celle d’Internet, cela conduirait toujours à 1 milliard d’utilisateurs d’ici 2024 et à 4 milliards d’utilisateurs d’ici 2030. Avec des institutions telles que Visa, MasterCard, Pay Pal, BNY Mellon, Morgan Stanley, Goldman Sachs, et JP Morgan pour n’en nommer que quelques-uns, inversant tous leur position contre le bitcoin, cela ne semble pas probable.

Source : CoinShares

Le 8 septembre 2021, El Salvador est devenu le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale, mais comme le suggèrent les nouvelles depuis lors, ce ne sera certainement pas le dernier. On estime que plus de 50% de la population utilise désormais le portefeuille de crypto-monnaie Chivo du gouvernement, contre seulement environ 30% ayant un compte bancaire.

Selon un récent rapport du Banque mondiale, environ 1,7 milliard de personnes n’ont toujours pas accès à un compte bancaire, cependant, 1,1 milliard d’entre elles possèdent un téléphone portable. Il existe depuis longtemps un récit selon lequel les crypto-monnaies peuvent fournir une solution pour mettre en banque les personnes non bancarisées. La Banque mondiale a également signalé en 2018 que le marché mondial global des envois de fonds était passé à 689 milliards de dollars, dont 528 milliards de dollars vers les pays en développement. Outre les guichets automatiques Chivo sans commission au Salvador, 50 guichets automatiques Chivo sans commission ont maintenant été installés aux États-Unis, où vivent et travaillent quelque 2,3 millions de personnes d’origine salvadorienne. On estime que les Salvadoriens dépensent actuellement environ 400 millions de dollars US en frais d’envoi de fonds par an. Avec les nouveaux guichets automatiques permettant aux particuliers d’envoyer des paiements rapides et sans commission à travers les frontières, nous assistons peut-être à la première étude de cas de la technologie blockchain s’améliorant sur le système financier obsolète et souvent coûteux.

L’Ukraine a également annoncé son intention de légaliser le bitcoin et les crypto-monnaies. Avec Cuba, le Brésil et le Paraguay jetant également tous leurs chapeaux dans le ring, combien de dominos supplémentaires tomberont sera la clé à surveiller au quatrième trimestre et au-delà.

D’un point de vue institutionnel, notre enquête la plus récente représentant 400 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), met en évidence une participation institutionnelle croissante. Les pondérations moyennes du portefeuille dans les actifs numériques représentent désormais 1,1% des actifs sous gestion, bien que cela varie considérablement selon les différents types d’investisseurs institutionnels.

Source : CoinShares

Parmi les répondants au sondage qui ont déclaré ne pas avoir investi, la réglementation (21 %) a été citée comme la principale raison de ne pas investir. Les restrictions imposées aux entreprises à 19 % étaient étroitement liées à cela. La volatilité reste une préoccupation majeure des investisseurs. Il est encourageant de constater que très peu de personnes interrogées considèrent que les actifs numériques manquent de fondamentaux.

3. Environnement macro

Les signes d’un problème inflationniste potentiel commencent à se manifester, notamment le durcissement des conditions d’emploi (et la hausse des salaires qui en résulte) couplée à la hausse des prix à la production et des matières premières à travers le monde. Cependant, les investisseurs restent divisés, les perspectives d’inflation se répartissant en deux écoles de pensée : ceux qui pensent que les effets de l’inflation sont de nature plus transitoire et ceux qui voient l’inflation augmenter à un point tel qu’elle menace la stabilité économique.

Conceptuellement, il est logique que le bitcoin soit une couverture contre l’inflation. C’est ce qu’un économiste appellerait un « actif réel », un actif dont l’offre est limitée et prévisible et dont le prix est souvent libellé en dollars américains. Par conséquent, si l’offre de dollars américains augmente, ou celle de toute autre devise fiduciaire, il est probable que le bitcoin s’appréciera par rapport à ces devises, même si son pouvoir d’achat devait rester stagnant.

Les données suggèrent que le bitcoin commence à remplir ce rôle de couverture contre l’inflation. L’observation de ses évolutions de prix par rapport à l’évolution de l’inflation sur des périodes de deux ans depuis sa création en 2009, met en évidence que la relation s’améliore, avec un R2 actuel de 0,26 (depuis 2019). Incidemment, la relation entre le bitcoin et l’inflation est actuellement meilleure qu’entre l’inflation et l’or. Notre récent article sur le bitcoin et l’inflation peut être trouvé ici.

Source : CoinShares

Avec la hausse des prix de l’énergie, la recrudescence des départs à la retraite de la génération des baby-boomers et les risques croissants de nouvelles augmentations de salaires, une inflation plus élevée reste un risque réel. Mais nous ne savons toujours pas exactement ce qu’il adviendra de l’inflation au cours des 5 prochaines années. Par conséquent, nous considérons l’ajout de bitcoins et d’autres actifs réels comme une mesure prudente pour protéger les portefeuilles du risque extrême d’une inflation incontrôlable.

Scénarios de prix du Bitcoin

Nous avons beaucoup écrit sur la valorisation du Bitcoin, mais cela vaut la peine de revoir notre approche globale du marché adressable. Les flux de fonds d’investissement impliquent que BTC a commencé à cannibaliser la part de marché de l’or, à l’heure actuelle, le bitcoin représente 9,1% de la part de marché de l’or.

Source : CoinShares

Nous avons récemment vu le président de la SEC, Gary Gensler, reconnaître que le bitcoin est désormais « une réserve de valeur dans laquelle les gens souhaitent investir, comme certains investiraient dans l’or », ce qui renforce davantage son identité en tant qu’actif réel.

Comme les menaces d’inflation à court terme sont susceptibles de s’intensifier davantage, il n’est pas étrange de voir le prix du bitcoin atteindre 100 000 USD, ce qui ne représenterait que 17% de la valeur marchande de l’or.

À l’approche de la fin de l’année, il est clair qu’il existe une série d’événements potentiellement favorables aux prix, tels qu’une clarté réglementaire croissante, des risques inflationnistes croissants, une adoption croissante et une amélioration de l’appétit des investisseurs – ces facteurs commencent à cocher toutes les cases pour une plus grande participation des investisseurs institutionnels dans la classe d’actifs.

____

Apprendre encore plus:

– Les experts ne sont pas d’accord sur les perspectives de Bitcoin ETF en 2021 à l’approche de la date limite

– Des commissaires «bien informés» ne sont pas d’accord sur la cryptographie, mais l’approche de la SEC «nuisible»

– BitMEX Boss : Adoption de Bitcoin à la salvadorienne sur les cartes pour 5 autres nations

– Le système financier est dans «une ère de perturbation», admet un officiel de la BRI

– Le réseau Bitcoin Lightning se développe plus rapidement que vous ne le pensez

– Près d’un répondant sur 2 prévoit d’utiliser la crypto pour les paiements en 2 ans – Sondage