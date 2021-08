Adorable vidéo de réaction d’une chienne réalisant que la propriétaire est enceinte regardée par des millions | Nature | Nouvelles

in

La future maman donne ensuite à son animal de compagnie un massage affectueux des oreilles et une tape dans le dos, louant son chien pour avoir compris que la famille s’agrandit.

Ryan a téléchargé la douce réaction sur le site de partage de vidéos TikTok, sous-titrant les images: “Crazy comment ils savent. #babiesoftiktok #babyboy #dogsoftiktok #dogtrainer.”

Depuis sa publication, le clip a été regardé plus de 13,2 millions de fois, plusieurs amoureux et propriétaires de chiens partageant des expériences similaires dans les commentaires.

Un téléspectateur a déclaré : « Mon rottweiler a fait la même chose. J’ai eu la nôtre il y a une semaine et il l’aime jusqu’au bout.”

Une autre personne a déclaré: “J’étais en travail sur le sol et mes trois chiens étaient tout autour de moi et ne voulaient pas me quitter.”

Un utilisateur de TikTok a partagé: “Le personnel de mon compagnon a mis sa tête sur ma bosse et ne laisserait pas d’autres chiens s’approcher de moi.”

