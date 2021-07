Adorables chiots policiers nommés ‘Sterling’ et ‘Rashford’ en l’honneur de l’Euro

Les adorables chiots ont été nommés d’après certains des meilleurs d’Angleterre (Photo: West Midlands Police)

Il semble que tout le pays parle d’une chose et d’une seule chose : le football.

Alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Italie dans le match historique de ce week-end, les fans se sont donné beaucoup de mal pour montrer leur soutien aux Trois Lions.

Quel que soit le résultat ce dimanche soir, beaucoup reçoivent déjà des hommages permanents à l’équipe, avec une femme tatouant “ça rentre à la maison” sur sa jambe.

L’hommage le plus adorable que nous ayons vu jusqu’à présent est peut-être de nommer sept chiots du service de police sprocker spaniel d’après certains des meilleurs joueurs d’Angleterre.

La police des West Midlands a demandé au public de nommer sa “portée de légendes”, née le mois dernier, d’après leurs stars du foot préférées.

Et les votes sont là, Sterling, Rashford et Jude étant les meilleurs choix de l’équipe actuelle.



Les adorables sprockers devraient commencer leur formation de police plus tard cette année (Photo : Police des Midlands de l’Ouest)



La caméra de chiot la plus patriotique que nous ayons jamais vue (Photo : Police des Midlands de l’Ouest)



Les chiots ont montré leurs talents de foot sur une caméra pour chiots (Photo : Police des Midlands de l’Ouest)

#EURO2020 | Notre magnifique portée de légendes de l’#Angleterre s’est réveillée juste à temps pour le match de ce soir. @England â??½ï¸?? Nous souhaitons bonne chance à l’équipe ce soir et espérons que tout le monde aime regarder le match en toute sécurité. ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ pic.twitter.com/pgzvLoDtED – Police des West Midlands (@WMPolice) 7 juillet 2021

Les quatre autres chiots portent le nom de joueurs des anciennes équipes anglaises – Lucy Bronze, Rio Ferdinand, Kevin Keegan et Gary Lineker.

Les petits chiens, qui ont été vus des milliers de fois via une caméra pour chiots patriotique, devraient commencer leur formation de chiens policiers plus tard cette année.

