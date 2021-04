Adrenalize: l’affirmation électrisante de Def Leppard sur le rock des années 90

Def LeppardLe quatrième album historique de Hysteria, était une étude de cas pour transformer la tragédie en triomphe, mais les circonstances ont forcé le groupe à répondre à l’adversité une deuxième fois quand ils sont venus enregistrer son suivi très attendu, Adrenalize.

Le quintette de Sheffield a montré le vrai courage du Yorkshire en route vers la réalisation de l’hystérie, le batteur Rick Allen surmontant un accident de voiture presque fatal qui l’a laissé sans son bras gauche. Pourtant, après qu’Allen ait courageusement maîtrisé un kit personnalisé, Leppard a continué à jouer, avec Hysteria à la hauteur de son nom, vendant 25 millions d’exemplaires dans le monde et engendrant pas moins de sept singles à succès.

Cependant, le groupe a été encore plus durement touché alors qu’il travaillait sur les chansons d’Adrenalize, lorsque le guitariste et auteur-compositeur Steve Clark est décédé des suites de problèmes liés à l’alcool en janvier 1991, à seulement 30 ans. Naturellement, ses camarades ont été dévastés, mais grâce à leur Une amitié très étroite, a poursuivi le groupe, travaillant dans certains cas sur des démos multipistes que Clark et son collègue guitariste Phil Collen avaient préparé pour le prochain album de Leppard.

Depuis que Collen a été recruté lors de la réalisation de High’n’Dry en 1981, il avait développé une compréhension presque télépathique avec Clark. Les parties solo et rythmiques habiles et interconnectées des deux guitaristes ont été un élément crucial des albums à succès. Pyromanie et Hysteria, et leurs touches de duel de marque ont été tissées dans le tissu même du son de Def Leppard.

En conséquence, Collen ressentit la perte de Clark particulièrement profondément lorsqu’il assuma le fardeau de jouer toutes les guitares sur Adrenalize. «J’étais assis là avec lui [Clark] quand il a joué avec les parties originales », a-t-il dit plus tard à Geoff Barton de Classic Rock. «Je pouvais relayer ça, mais c’était comme jouer avec un fantôme.»

Néanmoins, Def Leppard a creusé, s’est rallié et est retourné au studio. À cette occasion, le producteur de longue date Mutt Lange était absent, bien que le groupe soit toujours entre de bonnes mains en tant qu’ingénieur de l’hystérie Mike Shipley (plus tard lauréat d’un Grammy pour son travail sur Alison Krauss Et l’album Paper Plane de Union Station) occupait la console.

Les fans auraient été pardonnés de s’inquiéter de savoir si Def Leppard pourrait survivre à la perte de Steve Clark, mais quand Adrenalize a été libéré, le 31 mars 1992, ils ont pu pousser un soupir de soulagement collectif. Avec la coupe principale de l’album, le ridiculement contagieux «Let’s Get Rocked», donnant le ton, Adrenalize à nouveau livré à la pelle.

L’album présentait sa juste part de rockers lascifs («Make Love Like A Man», «Personal Property», «Tear It Down»), mais ils étaient tempérés par des hymnes radios comme «Heaven Is» et le glorieux ballade grand écran « Avez-vous déjà eu besoin de quelqu’un d’aussi mauvais. » Peut-être inévitablement, cependant, Leppard était à son plus ambitieux sur «White Lightning»: un salut épique de sept minutes à leur camarade tombé au combat, sur lequel Phil Collen a convoqué un jeu de plomb étonnant.

Rolling Stone a astucieusement décrit Adrenalize comme «une série apparemment interminable de chansons énergiques et accrocheuses sur les filles», et après que «Let’s Get Rocked» a atteint la deuxième place au Royaume-Uni et a fait son entrée dans le Billboard Top 20, l’album a planté son drapeau au sommet des charts britanniques et américains. Pas moyen pour un album de hard rock / metal sorti alors que des superstars du grunge comme Nirvana et Confiture de perles étaient à l’apogée de leur renommée.

Soucieux de rassurer les fans sur leur retour pour de bon, Def Leppard a recruté un ancien polyvalent Dio/Serpent blanc le guitariste Vivian Campbell s’associera à Phil Collen et partit pour une tournée mondiale de 18 mois, débutant à la suite de l’apparition très acclamée du groupe au Freddie Mercury Concert hommage au stade de Wembley de Londres, en avril 92. Cumulativement, toute cette activité a conduit Adrenalize à offrir de nouvelles récompenses multi-platine pour ce quintette apparemment invincible doté d’un talent inhérent pour faire face aux obstacles et triompher.

