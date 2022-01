Adresse spéciale Nvidia CES 2022: comment regarder, heures de début et à quoi s’attendre

Le salon de l’électronique grand public 2022 commence cette semaine, et bien que de nombreuses grandes entreprises retirent leurs stands du salon – merci Omicron – les vitrines en ligne avancent toujours comme prévu.

Parmi eux se trouve Nvidia, qui sort d’un 2021 rempli de problèmes d’approvisionnement continus concernant ses cartes graphiques de la série 30. La vitrine du CES 2022 de la société mettra en évidence ces cartes – le site officiel de Nvidia mentionne « les dernières avancées en matière de calcul accéléré, de la conception et de la simulation aux jeux et aux véhicules autonomes » parmi ce à quoi s’attendre – mais les produits spécifiques n’ont pas été nommés.

Rejoignez-nous le 4 janvier à 8 h (heure du Pacifique) pour notre allocution virtuelle spéciale lors du #CES2022 pour voir les dernières avancées en matière d’informatique accélérée, de la conception et de la simulation aux jeux et aux véhicules autonomes. https://t.co/01wprkXzdE – NVIDIA (@nvidia) 16 décembre 2021

Heure de début de l’adresse spéciale Nvidia CES 2022

L’adresse spéciale Nvidia CES 2022 débutera le 4 janvier à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE. Plusieurs comptes Nvidia ont publié des teasers pour l’événement – y compris Nvidia Creators et Nvidia GeForce – indiquant quelques domaines qui seront présentés.

08h00 PT10h00 CT11h00 HE16h00 GMT3h00 AET (5 janvier)

Comment regarder l’adresse spéciale Nvidia CES 2022

Nvidia a confirmé via son site Web que l’adresse spéciale du CES 2022 sera disponible sur les pages officielles Nvidia Facebook, Twitch, Twitter et YouTube, ainsi que sur IBM Video. Cependant, la présentation n’est pas répertoriée dans le calendrier du site Web du CES 2022, alors assurez-vous d’utiliser l’une des sources officielles de Nvidia.

Compte tenu de ce qui a été taquiné par Nvidia, nous nous attendons à ce que l’accent soit mis sur les créateurs et les joueurs, ces derniers en particulier via GeForce Now. Bien que nous ne nous attendions pas à entendre parler d’une nouvelle gamme de cartes graphiques, une mise à jour sur les problèmes de stock de la série 30 aurait du sens.