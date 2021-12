Adrian Belew et Jerry Harrison ajoutés à la programmation RoSFest 2022

L’ancien claviériste/guitariste des Talking Heads Jerry Harrison et l’ancien du groupe la merveille de la guitare Adrian Belew sera en tête d’affiche du RoSfest de 2022 avec son hommage au classique Remain in Light de Talking Heads.

Les claviers élancés et funky de Harrison et sa guitare rythmique bavarde étaient des éléments clés du son pionnier des Heads tout au long de la discographie du groupe, et les lignes de guitare d’un autre monde de Belew ont donné aux années 1980 Remain in Light et la tournée des Talking Heads qui a suivi une magie de niveau supérieur.

En 2021, Harrison et Belew ont rendu leur hommage du 40e anniversaire à Remain in Light en tournée, et Rosfest vient d’annoncer le statut de titre de la paire pour la 17e itération du festival le 15 avril 2022. Rosfest (abréviation de Rites of Spring festival) est essentiellement un prog / événement art-rock, il peut donc sembler étrange à certains qu’un album emblématique de l’ère New Wave soit présenté, mais une fois que vous le décomposez, cela prend tout son sens.

Travailler plus étroitement que jamais avec leur producteur de longue date Brian Eno, Talking Heads a amené son son vers de nouvelles perspectives avec l’album de 1980 avec des morceaux comme « Crosseyed and Painless », « The Great Curve » et « Once in a Lifetime », innovant à droite et à gauche dans le processus.

Avec l’aide de Belew, de la chanteuse Nona Hendryx, du trompettiste Jon Hassell et d’autres invités, ils ont concocté un mélange capiteux, parfois presque psychédélique, de rock, de funk, d’influences africaines et d’expérimentalisme audacieux qui s’intègre parfaitement sous le parapluie « art rock ».

Parmi les autres têtes d’affiche de l’édition 2022 du Rosfest figurent l’ancien leader de Yes, Jon Anderson, soutenu par la Paul Green School of Rock, King’s X et Robert Berry.

Belew et Harrison ont également avoué leur intention d’inclure du matériel non-RiL dans leur ensemble, et avec un curriculum vitae combiné qui comprend King Crimson, David Bowie, Frank Zappa, et The Modern Lovers, on ne sait jamais quelles autres entrées intrigantes pourraient faire leur chemin dans la setlist de la soirée.

Visitez le site officiel du RoSfest pour plus de détails sur les billets et la programmation.