Adrian Ben atteint le minimum olympique au 800

28/05/2021 à 20h24 CEST

L’Espagnol Adrian Ben il a atteint ce vendredi le minimum olympique dans l’épreuve du 800 mètres, après avoir terminé cinquième de la rencontre de Doha, la deuxième épreuve marquante de la Diamond League, avec un temps de 1 : 45,10 minutes.

L’athlète galicien, qui était à 13 centièmes de son record personnel, avec sa performance dans la capitale qatarie en tête du classement espagnol de l’année, qui était jusqu’à présent mené par Saúl Ordóñez avec un temps de 1: 46.23.

Ben, que ce cours avait déjà couru en 1: 47.49, a une fois de plus démontré la relation amoureuse qu’il entretient avec Doha, où en 2019 il a terminé sixième de la finale de la Coupe du monde.

Comme cela s’est produit dans le Championnat du monde, Ben qui a commencé le dernier 400 à la queue du peloton, a démontré sa vitesse finale pour grimper des positions et plus de positions jusqu’à ce qu’il termine dans une cinquième position plus que digne.

Un retour qui n’a pourtant pas servi aux Espagnols pour évoquer la victoire sur les Kenyans Wyclife Kinyamal, qui a remporté la victoire avec un temps de 1: 43,91, le meilleur record du monde de l’année.