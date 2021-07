Adrián Ben se rend en demi-finale du 800 mètres

in

31/07/2021 à 03h47 CEST

L’Espagnol Adrián Ben s’est qualifié pour les demi-finales du 800 mètres des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Galicien a terminé sa série qualificative en troisième position avec un temps de 1: 45.30. Sa troisième place lui garantit un laissez-passer, il n’aura donc pas à attendre pour voir s’il entre à l’heure.

D’un autre côté, Saúl Ordóñez et Pablo Sánchez-Valladares n’ont pas pu passer à la phase suivante après avoir terminé respectivement cinquième et quatrième. Ils ont arrêté le chronomètre à 1 : 45,98 et 1 : 46,06, insuffisant pour accéder aux demi-finales de l’épreuve olympique dans le temps.