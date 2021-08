Adrián Ben s’octroie une glorieuse cinquième place le jour de son anniversaire

08/04/2021 à 15h09 CEST

Le Galicien Adrián Ben, le premier Espagnol à participer à une finale olympique du 800 mètres, s’est attribué une glorieuse cinquième place le jour de ses 23 ans, dans une finale qui s’est terminée par un doublé kenyan.

Emmanuel Korir (1.45.06) et Ferguson Rotich (1:45.23) ont devancé le Polonais Patryk Dobek (1:45.39), l’Australien Peter Bol (1:45.92) et Adrián Ben (1:45.96).

L’athlète de Viveiro avait déjà franchi une étape historique en se qualifiant pour la finale. Jusqu’à ces Jeux de Tokyo, les demi-finales avaient été une barrière infranchissable pour l’athlétisme espagnol. Et seulement deux avaient atteint l’avant-dernier tour : Tomás de Teresa, quatrième de la première demi-finale de Barcelone’92 avec 1: 46,08, et Antonio Reina, troisième de la demi-finale 1 d’Athènes 2004 avec 1: 46,17.

Avec la septième note de l’année parmi les huit participants, Ben a affronté, depuis la septième rue, un énorme défi face à des athlètes très coagulés dans les championnats internationaux qui lui ont pris la tête.

Comme lors de sa demi-finale, il était en queue de poule alors qu’il avait à peine parcouru 200 mètres, mais en 400 (53,76) il avait progressé de deux places. En sortie de courbe, il a atteint la hauteur de la quatrième, et dans le sprint, qui a été long, il n’a cédé qu’une place pour terminer dans une majestueuse cinquième avec 1:45.96.

Lors des Coupes du monde de Doha 2019, Adrián Ben est déjà entré dans l’histoire en étant le premier huit centistes espagnol en finale depuis que Tomás de Teresa était là, dans ce même stade de Tokyo, il y a 30 ans.

ASIER EMULE ORLANDO

Tôt le matin, Asier Martínez, présent à 21 ans en demi-finale du 110 m haies à ses premiers Jeux Olympiques, s’est qualifié pour la finale avec un temps de 13,27 secondes, un nouveau record personnel. qui lui a valu l’un des deux play-offs.

Seulement seize heures auparavant, l’Espagnol avait fait ses débuts olympiques étonnants, remportant la deuxième série du premier tour avec une note de 13,32, la deuxième meilleure de sa vie, contre des rivaux établis tels que l’Américain Daniel Roberts, qu’il a quitté 9 centièmes de retard. .

Cette fois, seuls les deux premiers de chaque demi-finale sont passés, et deux autres dans le temps. Sa note de l’année (13,31) était la quatrième de la première course, dans laquelle il a pris le départ sur la 3e rue, avec Daniel Roberts à sa gauche et le jamaïcain Ronald Levy à sa droite.

Martínez est bien sorti sur les tacos (150 millièmes, le deuxième plus rapide) et, bien qu’il ait cédé dans les premiers appuis, il a progressé à la troisième place avec la meilleure note de sa vie (13,27), ce qui a fini par le placer en finale.

Le Navarrais exerçait la seule représentation espagnole sur le 110 mètres haies des Jeux après la défaite sur blessure d’Orlando Ortega, actuel vice-champion olympique, qui s’est endommagé un ischio-jambier lors d’un entraînement, déjà à Tokyo.

MARTA PÉREZ BRISE EN FINALE DE 1500

Marta Pérez de Soria, la seule Espagnole à participer aux demi-finales olympiques du 1500 mètres, s’est qualifiée directement pour la finale de vendredi en terminant cinquième de la deuxième course avec un temps de 4: 01.69, améliorant soudain son record personnel de trois secondes.

Il avait passé le premier tour grâce à son temps de 4 :04.76, qui était déjà un record personnel et qui lui donnait l’un des six play-offs, mais maintenant il s’est qualifié par la grande porte, par positions.

Marta, débutante aux Jeux malgré deux Coupes du monde, avait besoin de terminer dans le top cinq, ou de faire un bon bilan en vue de deux play-offs. Compagnie poilue, car seulement dans sa série, la seconde, avait dix rivales avec un meilleur bilan qu’elle cette année. Mais le Soriana a dépassé toutes les attentes.

La deuxième manche, avec le favori, le Néerlandais Sifan Hassan, dans le coup, a démarré au rythme imposé par l’Australien Linden Hall à 1h05 du tour.

L’océanique a passé le 800 en 2 :11,65 et Marta Pérez, qui voyageait au centre, a avancé des positions à l’entrée du dernier tour pour soutenir un long sprint qui l’a menée à la cinquième place et à la finale.

Seule l’autre Espagnole, Mayte Zúñiga (4 : 00,59 à Barcelone 1992), a dépassé Marta en nombre aux Jeux olympiques. L’Eibarresa partage avec Natalia Rodríguez le meilleur résultat d’une Espagnole en finale olympique : sixième à Barcelone et Pékin, respectivement.

CIENFUEGOS DIXIÈME DE SA PREMIÈRE FINALE OLYMPIQUE

Estrémadure Javier Cienfuegos, le premier Espagnol dans une finale olympique de marteau, qualifié dixième avec un meilleur lancer de 76,30, insuffisant pour accéder aux trois derniers clichés.

Le lanceur de Montijo avait atteint la finale avec un lancer de 76,91 mètres, septième parmi les douze finalistes, juste la place qu’il avait obtenue lors de sa première grande finale, il y a deux ans aux Coupes du monde de Doha, où il avait tiré 76,57.

Il a commencé le combat en lançant 74,62, puis il a fait le vide et s’est amélioré dans le troisième à 76,30, ce qui était insuffisant pour se classer parmi les huit qui sont encore en compétition dès le troisième tour.

Aauri Lorena Bokesa, sept fois championne d’Espagne du 400 mètres, a fait la meilleure course de sa vie à Tokyo, résolue avec une note de 51,57 Cela n’a toutefois pas suffi pour échapper à la dernière place de la deuxième demi-finale olympique.

Son objectif était désormais de sortir “avec la même mentalité, chercher le record personnel et être le plus haut possible”, mais le système de qualification était très dur : seulement deux réussis par série et deux de plus au repêchage. Et Bokesa a commencé avec la pire note de huit (51,89).

La championne espagnole, sortie sur la 3e Rue, a vu rapidement six de ses rivales prendre leurs distances. Seule la Guayanaise Aliyah Abrams était à sa hauteur, et avec elle il a tenu un long sprint de 200 mètres.

Bien qu’elle ait réalisé un record personnel (51,57), Aauri n’a pas pu échapper à la dernière place d’une carrière dominée par la championne olympique Shaunae Miller-Uibo avec 49,60.

La sévillane Carolina Robles, qui s’était requalifiée pour la finale du 3000 m haies après une chute dans sa série, a terminé quatorzième lors de la dernière course avec une note de 9 : 50,96.

La Sévillane, qui avait gagné sa place dans l’équipe olympique avec beaucoup de travail et de sacrifice, a obtenu la récompense d’être en finale des Jeux, ce que seule une autre Espagnole avait atteint jusqu’à présent : Zulema Fuentes-Pila, douzième à Pékin 2008 avec une note de 9 : 35,16.

Mais la course a commencé à un rythme soutenu, lancé par l’Ougandais Peruth Chemutai (en fin de compte le vainqueur) et Carolina Robles était déjà décrochée dans le premier millier.

Le Gipuzkoan Odei Jainaga a quitté le tour de qualification du javelot avec une douleur à l’épaule droite et une marque de 73,11 mètres qui l’a laissé à la 29e place parmi les 32 prétendants, en dehors de la finale olympique, à laquelle sont passés les douze meilleurs.

Pour obtenir une place automatique en finale, ce qu’aucun Espagnol n’a réalisé jusqu’à présent, l’Eibar a dû tirer 83,50 mètres, 1,30 de moins que son record espagnol, bien qu’il ait finalement réussi avec 82,40.

Le meilleur résultat, à ce jour, d’un lanceur de javelot espagnol aux Jeux Olympiques est le dix-septième au tour de qualification obtenu par un autre Basque, Pedro Apellániz, à Londres 1948 avec une marque de 54,64 mètres.