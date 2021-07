Adrián Bernabé devrait retourner à Barcelone après avoir quitté Manchester City

Cette semaine sur Happy Hour 9to5tMac, Benjamin et Taylor discutent d’une multitude de rumeurs récentes sur l’iPad, reviennent sur une décennie de selfie, évaluent la nouvelle gamme de groupes Apple Watch International et discutent des nouvelles fonctionnalités et des changements dans iOS 15 bêta 2. Sponsorisé par WALTR PRO pour Mac : Facilitez le transfert […] More