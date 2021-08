Adrian Durham reprend la couverture du football en direct de talkSPORT alors que nous doublons la programmation EFL pour renforcer les rapports de tous les clubs

Le grand de talkSPORT Adrian Durham, qui a hébergé talkSPORT Drive pendant quinze ans, plus récemment aux côtés de l’ancienne légende du cricket anglais Darren Gough, devient le principal présentateur de football en direct de talkSPORT à travers la couverture de la Premier League et de l’EFL, alors que la station renforce sa couverture de tous les clubs anglais à travers les divisions.

Durham présentera toujours un spectacle Drive par semaine et dirigera le populaire spectacle GameDay Live autour du terrain samedi alors qu’il tentera de visiter les 92 terrains tout au long de la saison, apportant ses connaissances incomparables et sa vision du football à son nouveau rôle étendu tout au long de la semaine.

Le soleil

Durham est une légende talkSPORT

talkSPORT devrait diffuser en exclusivité 110 matchs EFL sur le réseau cette saison, car le réseau double le nombre d’heures de sortie EFL.

L’émission EFL de talkSPORT une fois par semaine sera désormais deux fois par semaine, avec des émissions régulières d’une heure le lundi et le vendredi sur talkSPORT 2, le réseau étant prêt à diffuser 300 heures de programmation EFL tout au long de la saison, y compris toute la couverture en direct.

Dan Windle dirigera les émissions de talkSPORT du lundi et du vendredi apportant aux auditeurs toutes les dernières nouvelles de l’EFL, aux côtés de l’attaquant de Sheffield United Courtney Sweetman-Kirk, Ian Holloway qui apporte son expérience dans la gestion de plus de 500 matchs, la commentatrice Lucy Ward, l’ancien attaquant écossais Chris Iwelumo et l’ancien gardien des Wolves Matt Murray.

Le chef de talkSPORT Lee Clayton a déclaré: «Après une forte campagne d’euros et le manque d’accès au football national en direct pour les fans pendant la pandémie, il y aura un énorme intérêt pour la Premier League et l’EFL cette saison alors que nous accueillons les fans dans les stades et en bas du pays.

parlerSPORT

Vous pouvez toujours attraper Durham sur Drive une fois par semaine

«Nous sommes alimentés par les fans, donc cette année, nous doublons notre production EFL et avons nommé Adrian à un nouveau rôle dédié pour renforcer davantage notre couverture de tous les clubs anglais et refléter notre passion pour le football anglais dans toutes les divisions. Adrian a des connaissances et une vision du football incomparables et adore être dans les stades de toutes les divisions. Il apportera une grande expertise à notre programme de football en direct tout au long de la semaine, en lançant également notre couverture du samedi autour des terrains les mardi et mercredi. »

Adrian Durham a déclaré : « J’ai adoré les quinze années de talkSPORT Drive et tous les débats et discussions passionnés que j’ai eus avec nos fantastiques invités et auditeurs pendant cette période. talkSPORT fait si bien le sport en direct, je suis donc ravi d’assumer le nouveau rôle de présentateur de football en direct, d’assister à encore plus de matchs, d’être avec les fans, d’apporter toute la passion tout au long de la semaine dans toutes les divisions de la ligne de touche et autour des terrains, ainsi que de jouer le rôle principal en suivant l’Angleterre jusqu’au Qatar et au-delà. »

talkSPORT a également dévoilé sa nouvelle campagne marketing pour la saison cette semaine – « Powered by fans » apportant chaque moment électrisant de la Premier League et de l’EFL aux auditeurs de talkSPORT.

Vous pouvez écouter la couverture exclusive EFL de talkSPORT via DAB+, en téléchargeant l’application talkSPORT ou en demandant à votre haut-parleur intelligent de jouer à talkSPORT 2.