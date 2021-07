Adrian Fein du Bayern Munich s’apprête à quitter le club

Adrian Fein est devenu un joueur solide lors de ses prêts au cours des trois dernières saisons, mais le milieu de terrain voit maintenant son avenir loin du Bayern Munich.

Selon Tobi Altschäffl de Sportbild, Fein veut jouer et il sait que la seule façon dont cela va se produire à ce stade est de quitter le Bayern. Greuther Fürth, auparavant lié à un intérêt pour Fein, serait toujours intéressé à l’amener au club de Bundesliga nouvellement promu.

Adrian Fein nimmt an den Leistungstests beim FC Bayern teil, sieht seine Zukunft aber nicht à Munich. Er will unbedingt Spielpraxis in der ersten Liga, ein Wechsel (keine erneute Leihe) steht bevor. Heißer Kandidat ist Fürth.

– Tobi Altschäffl (@altobell13) 5 juillet 2021