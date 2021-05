Adrian Fein reviendra au Bayern Munich après le prêt du PSV

L’espoir du Bayern Munich, Adrian Fein, reviendra au club cet été après un prêt sans incident avec le PSV Eindhoven.

Dans une interview avec le nouveau média néerlandais Eindhovens Dagblad, le directeur du football du PSV, John de Jong, a indiqué que la cession de prêt de Fein ne s’était pas déroulée comme prévu et que le club n’exercerait pas l’option d’achat sur l’accord de Fein.

Adrian Fein pourrait être à nouveau en mouvement cet été. Photo de ANP Sport via .

“Nous avions espéré et attendu un peu plus de son développement ici”, a déclaré De Jong. Cela a échoué pour plusieurs raisons. Lundi, nous avons informé le Bayern que nous n’exercerions pas son option. »

Fein a disputé 18 matchs avec le PSV Eindhoven, a marqué un but et enregistré trois passes décisives aux Pays-Bas. À ce moment-là, cependant, Fein n’était sur le terrain que pendant 565 minutes au total.

En tant que milieu de terrain défensif, Fein devra probablement quitter le Bayern Munich dans le but de percer avec un grand club. Selon la formation implémentée par Julian Nagelsmann, Fein pourrait se retrouver derrière Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso et Marc Roca – et potentiellement même des jeunes comme Michaël Cuisance, Tanguy Nianzou et Torben Rhein – sur l’organigramme de profondeur du Bayern Munich. Si le Bayern Munich ajoutait plus de milieux de terrain, Fein pourrait devenir encore plus enterré.

L’accord de Fein avec le Bayern Munich s’étend sur la saison 2022/2023.