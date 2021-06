Adrian Grenier se demande si Nate est le «vrai méchant» dans Le diable s’habille en Prada ⋆ .

Entertainment Weekly propose de très bons articles pour célébrer le 15e anniversaire de la sortie du Diable s’habille en Prada. Un film emblématique, et que beaucoup de gens reverront chaque fois qu’il sera à la télévision. Il est également apprécié des hommes – un certain nombre d’hommes homosexuels et hétérosexuels sont obsédés par TDWP, y compris le mari d’Emily Blunt et Ludacris. Quoi qu’il en soit, EW a fait une “histoire orale” du film, que vous pouvez lire ici. Ils ont interviewé toutes les personnes impliquées, y compris Meryl Streep, Anne Hathaway et… Adrian Grenier, qui joue le petit-ami d’Andy, Nate. Comme le note EW, au cours des quinze années qui ont suivi la sortie du film, il existe maintenant un consensus selon lequel Nate était un bébé géant et Andy aurait dû le larguer. Certains appellent même Nate « le vrai méchant » de TDWP. Alors qu’est-ce qu’Adrian en pense ?

Adrien sur Nate : «Je n’ai pas vu certaines des subtilités et des nuances de ce personnage et de ce qu’il représentait dans le film jusqu’à ce que la sagesse des masses se mette en ligne et commence à pousser contre le personnage et à le jeter sous le bus, et je me suis fait flak. “

Il ne lui était pas venu à l’esprit à l’époque que Nate n’aurait pas dû bouder à propos d’Andy qui avait raté son anniversaire : “Tous ces mèmes qui sont sortis m’ont choqué. Cela ne m’était pas venu à l’esprit jusqu’à ce que je commence à vraiment y penser, et c’est peut-être parce que j’étais aussi immature que Nate l’était à l’époque, et à bien des égards, il est très égoïste et impliqué, tout ne concernait il ne s’étendait pas pour soutenir Andy dans sa carrière. En fin de compte, c’est juste un anniversaire, non ? Ce n’est pas la fin du monde. J’étais peut-être aussi immature que lui à l’époque, donc personnellement, je ne pouvais pas voir ses défauts. Mais après un temps de réflexion et de délibérations, j’en suis venu à comprendre la vérité dans cette perspective.

Anne Hathaway est plus sympathique envers Nate : Elle a plaisanté en disant que le public n’était peut-être pas “complètement honnête avec lui-même” lorsqu’il déchirait son ton blessé. « Nate faisait la moue le jour de son anniversaire parce que sa petite amie n’était pas là ! Avec le recul, je suis sûr qu’il souhaite avoir fait un choix différent, mais qui ne le fait pas ? Nous avons tous été des gosses à différents moments. Nous avons tous besoin de vivre, de laisser vivre, de faire mieux !

Adrian dit qu’il savoure maintenant la critique du personnage fictif : Alors que le contrecoup a intimidé Grenier au début, il le savoure maintenant dans le cadre de son travail et dit qu’il s’est suffisamment éloigné du rôle, personnellement, pour pouvoir s’engager dans la critique avec un cœur ouvert et un esprit clair. “[Andy] avait besoin de plus que Nate, et elle y parvenait. Il ne pouvait pas la soutenir comme elle en avait besoin parce que c’était un garçon fragile et blessé. Il y a un égoïsme et un égocentrisme là-dedans, et je pense qu’Andy devait être tenu par un homme qui était un adulte. Il ne pouvait pas la soutenir comme elle en avait besoin parce que c’était un garçon fragile et blessé…. au nom de tous les Nates là-bas : Allez ! L’intensifier!”