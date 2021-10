Adrián Huertas monte dans la catégorie après avoir remporté la Coupe du monde SSP300

14/10/2021 à 17h02 CEST

Alors que le Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike 2021 se prépare pour ses dernières manches, la catégorie Supersport 300 s’est terminée à Portimao il y a deux semaines, et heureusement pour Adrián Huertas, qui a remporté la couronne lors de cette dernière manche. Maintenant, une bonne nouvelle est confirmée pour le nouveau champion, car le madrilène de 18 ans participera au World Supersport en 2022 avec la même équipe néerlandaise. MTM Kawasaki continuera de participer au WorldSSP300 au cours de la saison 2022, mais Huertas et l’équipe feront leurs débuts en WorldSSP.

Huertas a remporté six victoires en World Supersport 300 en 2021, préparer le terrain pour son premier titre mondial. Le succès du pilote espagnol a marqué le deuxième titre mondial consécutif pour la MTM Kawasaki dans la catégorie après celui remporté par Jeffrey Buis en 2020. Buis lui-même fera ses débuts en World Supersport ce week-end à San Juan, au sein de l’équipe GAP MOTOZOO Racing by Puccetti. La double promotion certifie que les stars du WorldSSP300 disposent dans cette catégorie d’un excellent tremplin pour continuer à progresser dans les rangs du Championnat du Monde.

« Je suis très heureux d’annoncer que je continuerai avec l’équipe MTM et Kawasaki en 2022. Nous avons eu une saison très réussie ensemble et j’ai hâte de continuer. C’est un nouveau challenge et je tiens à remercier Ludo, le team manager, pour cette opportunité. Nous allons grandir ensemble en World Supersport et c’est fantastique que je puisse franchir cette étape dans une nouvelle catégorie dans le paddock WorldSBK. Je vais continuer à travailler très dur, comme je l’ai fait la saison dernière. Avec le MTM Kawasaki nous chercherons les meilleurs résultats possibles en 2022 ! » Vergers.

Le chef d’équipe, Ludo Van der Veken, a également valorisé le passage de son équipe au niveau supérieur du Championnat du Monde : « Je suis très satisfait de pouvoir franchir cette étape vers le World Supersport avec Adrián et le soutien de Kawasaki. Adrián a eu une belle progression avec nous la saison dernière. , et cela a conduit à l’obtention du titre. C’est un combattant sur la piste, mais c’est aussi un plaisir de travailler avec. J’espère que dans un proche avenir, il pourra également être un pilote rapide à bord de la Kawasaki ZX-6R en World Supersport. Je suis impatient de franchir cette étape ensemble dans une catégorie plus grande. L’équipe restera également en World Supersport 300, où nous voulons continuer nos succès. «

Huertas espère suivre les traces de plusieurs autres pilotes qui ont réussi en World Supersport après avoir déjà participé à World Supersport 300. Les performances de Manu González (Yamaha ParkinGO Team) sont un brillant exemple à suivre. L’également madrilène était compétitif sur une monture Kawasaki lors de sa première campagne WorldSSP avant de passer chez Yamaha lors de sa deuxième saison, où il est devenu un pilote gagnant. Luca Bernardi (CM Racing) avait également terminé dans le top cinq en WorldSSP300 et, après une campagne impressionnante en tant que rookie en World Supersport, fera le saut en WorldSBK en 2022 avec le Barni Racing Team. En 2020, Andy Verdoïa est devenu le plus jeune vainqueur de course de l’histoire du World Supersport après avoir réussi à monter sur le podium en WorldSSP300, tandis que Galang Hendra Pratama (Ten Kate Racing Yamaha) s’est imposé dans la catégorie après s’être fait connaître avec ses victoires. dans WorldSSP300.