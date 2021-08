Adrian Newey accepte les compliments dans la « guerre » avec Mercedes

in

Adrian Newey voit comme une forme de “compliment” le fait que Mercedes ait fait des histoires cette saison à propos de l’aileron arrière de Red Bull.

Dans ce que le directeur technique de Red Bull a comparé à une « guerre » pour le Championnat du monde 2021, Mercedes a visé l’aileron arrière flexible de ses principaux rivaux sur la RB16B qui, selon eux, leur faisait gagner beaucoup de temps en ligne droite.

Aucune protestation n’a été lancée, mais la FIA est intervenue en introduisant de nouveaux tests effectifs à partir du Grand Prix de France auxquels les ailerons arrière doivent se conformer – une mesure qui a non seulement signifié du travail pour Red Bull mais aussi pour les équipes plus bas dans l’ordre.

Red Bull, à son tour, a soulevé des inquiétudes quant à la légalité de l’aileron avant de Mercedes, et Newey considère tout cela comme faisant partie de la lutte pour la suprématie entre les équipes visant le même prix. Il a dit qu’il avait vécu la même chose lorsque Red Bull était la force dominante de la Formule 1 au début de la décennie précédente.

“Il est tout à fait exact que les meilleures équipes ne s’intéressent qu’à ce que fait leur principal rival et ne s’inquiètent pas particulièrement de ce que fait une équipe à l’arrière de la grille”, a déclaré Newey lors du podcast Talking Bull.

« Pour prendre le récent aileron arrière flexible, nous n’étions pas la seule équipe à exploiter cela – Alfa Romeo et je pense qu’une autre équipe, je ne me souviens plus laquelle, faisait exactement la même chose. Lorsque Mercedes a commencé à faire du bruit à ce sujet, ils ne s’inquiétaient pas de ce que faisait Alfa, ils s’inquiétaient de savoir si nous en tirions un avantage.

“Donc, oui, d’une certaine manière, vous pouvez le prendre comme une forme de compliment, et nous avons déjà été là lors des dernières batailles de championnat avec Ferrari dans le genre de la zone 2012. Ensuite, il y a eu toutes sortes de disputes sur les flexibilités de la carrosserie et à cette époque, cela visait principalement l’aileron avant.

« Il est donc naturel que nous jetions également un œil attentif sur ce que fait Mercedes et que nous voyions si nous pouvons voir quelque chose qu’ils font et que nous pourrions avoir un aperçu. C’est naturel.

“Je n’aime jamais particulièrement l’analogie de la ‘guerre’ mais c’est une analogie décente, et donc dans l’analogie de la guerre, vous examinez tous les aspects possibles pour améliorer votre position concurrentielle.”

Red Bull n’a pas été affecté sur le plan de la compétition par les nouveaux tests d’aileron arrière puisque Max Verstappen a remporté les trois premières courses après leur introduction, mais par la suite, le championnat du monde s’est beaucoup tourné vers Mercedes qui est de retour en tête dans les deux courses au titre.