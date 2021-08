Adrian Newey : « Certains chauffeurs m’ont fait dormir, mais pas Max Verstappen !

in

Le directeur technique de Red Bull ne tarit pas d’éloges sur Max Verstappen, affirmant qu’il avait le “grain d’acier” que tous les champions du monde ont dans leur personnalité.

Alors que Verstappen a perdu le contrôle en tête du classement du Championnat du monde avant la reprise de la saison fin août à Spa, il n’y a que huit points qui le séparent de l’actuel leader Lewis Hamilton.

Et, malgré la série d’événements malheureux, en particulier lors des deux dernières courses à Silverstone et en Hongrie, Newey a vu Verstappen montrer les traits d’un champion du monde avec la façon dont il a géré et réagi aux situations difficiles.

“Il a ce grain d’acier dont tout champion du monde a besoin, pour creuser et continuer face à l’adversité”, a déclaré Newey sur le podcast “Talking Bull” de Red Bull.

« Si les choses tournent mal un week-end en particulier, oubliez cela et attendez avec impatience le prochain.

« Je pense que sa capacité de pilotage est évidemment superbe, sa capacité à vivre avec ce qu’on appelle une voiture neutre, c’est-à-dire une voiture dont l’arrière bouge un peu, est exceptionnelle.

« Il est devenu un grand coureur. Il n’a vraiment pas fait d’erreurs cette année. Si vous incluez la Hongrie, parce que c’est en quelque sorte un DNF semi-efficace, alors il a eu trois DNF sans faute de sa part.

«Mais il a gardé la tête froide et il a rebondi après tout ça. Sa vitesse naturelle est très nette.

« Il est également très facile de discuter avec lui. Il a un éventail d’intérêts, ce qui, je pense, est très important pour un pilote de Formule 1.

“Si votre seul intérêt est la Formule 1, alors cela peut presque la rendre trop importante pour vous et la pression monte, donc je pense que Max a un très bon équilibre dans ce sens.”

Newey a également souligné la manière claire et concise de Verstappen de fournir des commentaires à l’équipe, ayant expérimenté certains pilotes au cours de sa carrière légendaire qui l’ont endormi.

“Le sien [Verstappen’s] les commentaires sont très bons », a déclaré Newey.

« J’ai tout vu en termes de retour du conducteur, qui est une énorme variable. Vous obtenez des pilotes qui parlent sans cesse et commencent par la première étape d’entrée dans le virage 1, finissant à la dernière étape de sortie du virage 20.

“Certes, dans mon cas, je me suis endormi à ce moment-là et j’ai perdu la concentration alors que Max a un très bon équilibre pour se concentrer sur les éléments clés dont il a besoin pour que la voiture aille plus vite.”